L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1658
A ouvert l'article sur le conseil d'Igor Makanu
https://www.mql5.com/ru/articles/1530
Je suis passé immédiatement aux "conclusions" et j'en ai aimé une)
"Terminons cet article par une question très difficile : peut-être que la partie analytique de la grande majorité des TS est inutile, et que les principaux efforts devraient être concentrés sur des techniques de money management efficaces et solides ("L'analytique n'est rien, le money management est tout le reste !") ?"
Je pense que l'auteur de cet article a commencé à écrire 2 articles pour rendre cette thèse claire entre les lignes ;)
Si vous pensez que l'auteur de cet article a écrit deux articles afin d'expliquer cette thèse entre les lignes ; mais le problème est plus profond, vous pouvez voir Savvateev sur YouTube, pas une série de conférences, mais juste son interview, il a exprimé son opinion sur l'insignifiance de la prévision des séries chronologiques et de l'économie, et en tant qu'homme tout à fait intéressant, pas de grandiloquence, mais il explique très bien, j'aime généralement Savvateev regarder parfois - je le recommande.
Je n'essaie pas de me mesurer à qui que ce soit, et je ne surprends personne ! Tu es juste malade...
au moins une personne en bonne santé a été ajoutée à notre quartier )))))
Expert mis à jour.
Celui-ci affiche et combine deux prévisions, courte et longue.
La longue est plus claire et plus haute et la courte est plus sombre et plus basse.
Au fur et à mesure que les chandeliers sont ajoutés, les prévisions sont mises à jour.
Téléchargez ici.
Si vous réduisez le zoom au minimum, cela ressemblera à ceci.
Zhenya, ce n'est pas intéressant, honnêtement. D'abord parce que ce n'est pas clair et ensuite parce que cela n'a aucun sens pratique. Maintenant, faites des flèches là où la prévision passe de Acheter à Vendre et vice versa. Vous ne pouvez même pas juger de la qualité du réseau par vos captures d'écran.
Qu'espérez-vous en affichant de telles photos ?
Mihail Marchukajtes:
Qu'est-ce que vous espérez en postant ce genre de photo ?
J'espère que l'image vous excite et que vous écrirez quelque chose en dupliquant le lien de téléchargement. Cela permet au forum d'être bien indexé. En conséquence, mon API est déjà en train d'abandonner la charge. Ne sautez pas les photos !
J'espère que l'image vous excite et que vous écrirez quelque chose en dupliquant le lien de téléchargement. Cela permet de bien indexer le forum. A la fin, mon API est déjà en train de tomber à cause de la charge. Ne sautez pas de photos !
Mon algorithme...
Evra 5m, trois jours de trading du 26.03 au soir à aujourd'hui, full OOS sans aucun tweak, aucune optimisation des paramètres d'entrée, rien, juste tel quel !
MSUA
Idem, j'ai déjà échangé la forêt aléatoire
Désolé, mais vous venez d'admettre que vous voulez gagner de l'argent avec l'indexation ou autre mais pas avec le trading. Vos images sont incompréhensibles et n'ont aucun sens. Alors ne vous dérangez pas et ne dérangez pas les grands admirateurs de ce fil. Votre réseau est nul et c'est tout. Et si vous avez une ressource à partir de laquelle vous allez promouvoir vos conneries, soyez heureux que je ne sois pas là, parce que je vais la réduire en miettes. Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune utilité pratique !!!!
Magnifique, si c'est dans un vrai compte, c'est super.
Non, sur le papier jusqu'à présent, mais pure OOS
Mon algorithme...
Evra 5m, trois jours de trading du 26.03 au soir à aujourd'hui, full OOS sans aucun tweak, aucune optimisation des paramètres d'entrée, rien, juste tel quel !
MSUA
Même chose, déjà échangé
L'approche semble immédiatement adéquate, mais n'oubliez pas qu'il peut s'agir d'un OOS aléatoire. Nécessité d'optimisations peu fréquentes avec des retours d'information appropriés pour s'assurer que l'approche est adéquate. Mais dans l'ensemble, il est assez bon. Contrairement à Eugène, qui ne peut fournir un tel statut...
Le problème, c'est qu'on ne peut pas toujours être sûr que l'OOS sera composé. Seuls des tests multiples au fil du temps permettront de répondre à cette question.