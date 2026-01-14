Discussion de l'article "Paiements et modes de paiement" - page 173

Quelqu'un du Brésil sait-il comment retirer de l'argent du compte ? Si vous utilisez une carte de crédit, laquelle ? J'ai besoin de retirer une somme pour un service que j'ai reçu et je ne peux pas le faire.
 
Thomaz Diogo Cimim #:
J'ai utilisé ma carte Visa Pagbank et le retrait a été effectué, mais cela a pris beaucoup de temps. Il semble que la Pagbank prenne du temps pour traiter les paiements internationaux. Si cela ne vous dérange pas d'attendre quelques jours, essayez.

 
Miguel Angel Vico Alba #:
Bonjour à tous,

J'ai vu beaucoup de confusion et de frustration de la part d'utilisateurs de différents pays qui se demandent pourquoi certaines méthodes de paiement ne sont pas disponibles sur MQL5.com, pourquoi les retraits par carte échouent dans de nombreuses régions ou pourquoi les retraits bancaires ont un minimum si élevé. J'ai donc pensé partager mon point de vue personnel, basé sur mon expérience et sur des informations publiquement disponibles. Il ne s'agit en aucun cas d'un avis officiel et je n'essaie pas de défendre MetaQuotes. J'essaie simplement de faire la lumière sur des choses dont beaucoup d'utilisateurs ne sont peut-être pas conscients.

Le problème ne se pose pas seulement aux États-Unis. Les habitants du Kenya, de l'Inde, de l'Argentine, de l'Afrique du Sud et de bien d'autres pays sont touchés par les mêmes limitations. Souvent, la raison n'est pas entièrement imputable à MetaQuotes, mais aux lois locales, aux systèmes financiers et aux réseaux de paiement.

Pourquoi PayPal n'est-il pas pris en charge ?

De nombreux utilisateurs ont demandé que PayPal soit pris en charge, mais son utilisation poserait plusieurs problèmes sérieux à une plateforme telle que MQL5 :

  • PayPal permet aux acheteurs d'annuler des paiements (rétrofacturation) même longtemps après la transaction. Cela est risqué pour les produits numériques qui ne peuvent pas être retournés.
  • PayPal a l'habitude de geler des fonds sans préavis lorsqu'il détecte ce qu'il considère comme une activité irrégulière.
  • Les frais sont élevés, en particulier pour les transactions transfrontalières.
  • MetaQuotes gère son propre système de paiement interne et l'utilisation de PayPal limiterait sa capacité à contrôler directement les litiges et les problèmes de compte.
  • Certains services liés au trading, tels que les abonnements à des signaux, peuvent violer la politique d'utilisation acceptable de PayPal.

En bref, PayPal ne correspond pas au mode de fonctionnement de MetaQuotes.

Pourquoi les utilisateurs de certains pays ne peuvent-ils pas effectuer de retraits avec leur carte Visa ou Mastercard ?

C'est un problème courant non seulement aux Etats-Unis, mais aussi dans des pays comme le Kenya, l'Argentine, l'Inde et d'autres. En voici les principales raisons :
  • Certains pays ont des réglementations qui rendent difficile, voire illégal, pour les résidents de recevoir des paiements internationaux sur des cartes locales.
  • Aux États-Unis et dans quelques autres régions, les comptes Visa/Mastercard personnels n'autorisent souvent pas les paiements entrants provenant de sociétés étrangères. Aux États-Unis, cela est régi par la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act), et toute entreprise souhaitant envoyer des fonds sur des cartes basées aux États-Unis doit s'enregistrer en tant que transmetteur de fonds auprès du FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, réseau de lutte contre la criminalité financière).
  • MetaQuotes n'est pas enregistré auprès du FinCEN. Cela ne signifie pas qu'elle fait quelque chose de mal, mais simplement qu'elle n'a pas établi d'entité juridique aux États-Unis pour opérer dans le cadre de la législation financière américaine. Il serait extrêmement complexe et coûteux de le faire, et cela ne fait pas partie de son modèle d'entreprise.
  • Dans de nombreux pays, les banques ou les émetteurs de cartes rejettent automatiquement les paiements provenant de sociétés liées au commerce ou à l'investissement, parfois sans raison juridique claire.
Ainsi, même si MetaQuotes voulait offrir des retraits par carte partout, dans de nombreux cas, elle ne pourrait tout simplement pas le faire.

Pourquoi le montant minimum pour un transfert bancaire est-il de 3 000 $ ?

C'est une autre plainte fréquente, mais il y a des raisons pratiques et juridiques à cela :
  • Les virements bancaires internationaux (SWIFT) impliquent de nombreux frais, de la part de la banque de l'expéditeur, des banques intermédiaires et de la banque destinataire. Ces frais peuvent être considérables, rendant les petits retraits non rentables à la fois pour l'utilisateur et pour la société.
  • MetaQuotes doit se conformer aux lois relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et à la connaissance du client (KYC). Il s'agit notamment de la directive 2015/849 de l'UE et des recommandations du GAFI qui s'appliquent à l'échelle mondiale. L'un des moyens de réduire les risques est d'éviter les gros volumes de transactions de faible valeur.
  • Le traitement d'un grand nombre de petits transferts entraîne des frais administratifs importants.
  • La fixation d'un seuil plus élevé permet de s'assurer que les utilisateurs effectuent leurs retraits de manière plus délibérée et plus efficace.
Note finale

Encore une fois, il ne s'agit pas d'excuser quoi que ce soit. Il y a certainement des choses que MetaQuotes pourrait améliorer, des options de retrait plus flexibles, une meilleure assistance à la clientèle et une communication plus claire. Mais il est également vrai que la plupart des obstacles auxquels les utilisateurs sont confrontés proviennent de l'extérieur de l'entreprise, des lois nationales, des réglementations financières, des politiques bancaires et des règles des réseaux de paiement.

Comprendre cela ne résout pas le problème, mais cela peut aider certaines personnes à réaliser que la situation est plus complexe qu'il n'y paraît à première vue. Ce seul fait peut contribuer à réduire une partie de la frustration.

Si quelqu'un a d'autres informations ou corrections à partager, je suis heureux de les lire. Plus nous comprenons, meilleures sont les décisions que nous pouvons prendre.

Je vous souhaite bonne chance.

Merci d'avoir pris le temps de partager une explication aussi détaillée. Cela aide vraiment à clarifier pourquoi ces restrictions existent et dans quelle mesure elles échappent au contrôle direct de MetaQuotes. Je travaille sur MQL5 depuis 2010 et j'aime vraiment la plateforme et la communauté.

Cela dit, le manque d'options de retrait efficaces devient un problème sérieux pour beaucoup d'entre nous qui vendons des produits ici. Sans un moyen fiable d'accéder à nos gains, il est difficile de justifier la poursuite de notre contribution malgré notre passion pour cet écosystème.

Une solution potentielle pourrait être d'intégrer DeFi ou au moins de permettre les dépôts et les retraits via des crypto-monnaies. Cela permettrait de contourner de nombreuses limitations bancaires et d'offrir une alternative sécurisée, rapide et globale. De plus, même si PayPal n'est pas possible pour les dépôts, l'ajouter en tant qu'option de retrait uniquement pourrait faire une énorme différence pour de nombreux utilisateurs.

J'espère vraiment que MQL5 envisagera bientôt d'étendre les méthodes de retrait. La plateforme a tellement de potentiel, et avec de meilleures options de paiement, les contributeurs de longue date comme moi resteraient motivés pour rester et se développer avec elle.

Merci encore d'avoir partagé vos idées !

 
J'ai le même problème depuis février ou mars de cette année (cela aurait été la première fois que j'ai essayé de retirer de l'argent), mais hier, le 28 juillet 2025, j'ai décidé d'essayer à nouveau, et le retrait a été instantanément transféré sur ma carte de débit Banorte au Mexique.
Je pense donc qu'il y a de l'espoir, ou qu'ils travaillent déjà sur le problème des retraits.
Bons retraits :)
 

J'ai récupéré une partie de mon argent sur mon compte MQ :) J'ai pu retirer 100$ ! Quelques secondes après avoir retiré l'argent de MQ, 100 $ ont été convertis en € par 1$ = 0,86280 = 86,28 €.

Et maintenant, dans l'application, il est écrit"paiementen attente", donc mon compte est toujours à zéro ! Je pense que je vais devoir attendre jusqu'à lundi.

J'ai ouvert le compte en 10 minutes hier soir avec mon passeport, mon selfie et mon numéro fiscal autrichien.

J'ai choisi un compte gratuit (pas defrais régulierssur ) avec une carte MasterCard gratuite. Je verrai plus tard si je peux recharger, par exemple, mon compte de courtier.

Combien me paieriez-vous pour que je vous dise où et comment ;)

Non, je plaisante. La banque s'appelle bunq B.V. et est régulée par l'UE et les Pays-Bas, donc jusqu'à 100.000 € d'argent privé sont épargnés au cas où la banque s'effondrerait.

  1. La FMA autrichienne () n'affiche aucun avertissement : https://www.fma.gv.at/en/?s=bunq+B.V.

  2. Les commentaires sur les banques et les comptes critiquent le fait que vous n'obtenez que des réponses de l'IA, ce qui signifie que si tout reste normal, tout va bien, mais si quelque chose ne va pas, cela prend beaucoup de temps et devient stressant et ennuyeux !

  3. Vérifiez et assurez-vous qu'après l'ouverture du compte, il est réglé sur FREE Bunq, je suppose que par défaut un plan de paiement différent avec des coûts réguliers est automatiquement mis en place.
Donc, si vous voulez prendre le risque, vous le ferez vous-même - aucune garantie de ma part, mon expérience s'étend sur 24 heures, l'ouverture du compte et un seul paiement !
MetaQuotes:

L'article Paiements et méthodes de paiement a été publié :

Auteur : MetaQuotes

Admins, Bonjour !

1) Je ne peux pas recharger mon compte sur le site avec la carte UnionPay, numéro de commande : 250804_2818.

2) pourquoi il n'y a pas de possibilité de créer une "Nouvelle Commande" dans "Servicedeck" ? ?? quand j'essaie d'ouvrir une Nouvelle Commande rien ne se passe ( !) - à la fin de la ligne d'adresse il y a un "blanc" (#).

3) ( ?) et pourquoi ont-ils supprimé WebMoney comme système de paiement pour remplir un compte ici sur le site ? ????

... COMMENT recharger les soldes ici sur le site MQL5 et payer pour le Freelancing ? ????.

 
Cela a pris du temps, mais c'est le seul moyen que j'ai vu jusqu'à présent. Je vais essayer.
 
Vitaliy Kostrubko #:

Administrateurs, bonjour !

1) Je ne peux pas recharger mon compte sur le site avec la carte UnionPay, numéro de commande : 250804_2818.

2) pourquoi dans "Servicedeck" il n'y a pas de possibilité de créer une "Nouvelle demande" ? ?? quand j'essaie d'ouvrir une Nouvelle demande - rien ne se passe ( !) - à la fin de la ligne d'adresse apparaît "blank" (#).

3) ( ?) pourquoi ont-ils supprimé WebMoney comme système de paiement pour remplir un compte ici sur le site ? ?? ?

... COMMENT recharger les soldes ici sur le site MQL5 et payer pour le Freelancing ? ????.

... comme je l'ai appris plus tard par l'entrepreneur indépendant lui-même - l'UE a récemment bloqué UnionPay auprès des banques russes ...

et ceci = FIASCO, messieurs ( !)

Le segment russe des utilisateurs du site MQL-5 ne peut désormais plus participer activement à l'immense communauté amicale de MQL-5 ... jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'utilisateurs de MQL-5 ... jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'autres moyens de recharger votre solde sur le site web MQL-5 (et de retirer de l'argent de votre compte) pour la région RU ( !).

:(

 
Jefferson Judge Metha # En tant qu'utilisateur du Zim, sans possibilité de retirer mes fonds, je me joindrai à vous.

Bonjour @Jefferson Judge Metha

J'ai rencontré des difficultés pour retirer des fonds directement sur ma carte bancaire Visa, la seule option pratique était donc d'utiliser WebMoney.

Si WebMoney est autorisé au Zimbabwe et que vous avez un compte crypto (par exemple Binance) enregistré et vérifié, essayez ceci :

  1. Retirez des fonds sur votre compte WebMoney (WMZ).
  2. Convertissez WMZ en WMT (au taux du jour : 1 WMT ≈ 1,34 WMZ).
  3. Transférez WMT vers votre compte Binance USDT. Sur WebMoney, le taux est de 1 WMT = 1 USDT. Veillez à choisir un réseau de blockchain dont les frais de transaction sont peu élevés.
  4. Vendez des USDT via Binance P2P et retirez le produit de la vente sur votre méthode locale préférée (compte Mobile Money ou compte bancaire).
  5. Comparez soigneusement les taux afin de minimiser les frais de transaction et de maximiser le montant que vous recevez.

C'est l'approche que j'utilise pour que mes fonds me soient crédités. En attendant que MQL5 résolve les problèmes de retrait, vous pouvez essayer cette approche.

Je vous remercie de votre attention.

 
La carte Visa ou Master Card offerte par la plupart des pays asiatiques fonctionne parfaitement avec les retraits de MQL5.

Je vous suggère de vous en procurer une ou de contacter un ami pour qu'il vous aide à effectuer les retraits. Cela vous évitera le stress, les frais et le temps passé à utiliser d'autres moyens.


Ce n'est qu'une suggestion.

