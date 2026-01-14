Discussion de l'article "Paiements et modes de paiement" - page 173
Quelqu'un du Brésil sait-il comment retirer de l'argent du compte ? Si vous utilisez une carte de crédit, laquelle ? J'ai besoin de retirer une somme pour un service que j'ai reçu et je ne peux pas le faire.
J'ai utilisé ma carte Visa Pagbank et le retrait a été effectué, mais cela a pris beaucoup de temps. Il semble que la Pagbank prenne du temps pour traiter les paiements internationaux. Si cela ne vous dérange pas d'attendre quelques jours, essayez.
De nombreux utilisateurs ont demandé que PayPal soit pris en charge, mais son utilisation poserait plusieurs problèmes sérieux à une plateforme telle que MQL5 :
En bref, PayPal ne correspond pas au mode de fonctionnement de MetaQuotes.
Pourquoi les utilisateurs de certains pays ne peuvent-ils pas effectuer de retraits avec leur carte Visa ou Mastercard ?
Merci d'avoir pris le temps de partager une explication aussi détaillée. Cela aide vraiment à clarifier pourquoi ces restrictions existent et dans quelle mesure elles échappent au contrôle direct de MetaQuotes. Je travaille sur MQL5 depuis 2010 et j'aime vraiment la plateforme et la communauté.
Cela dit, le manque d'options de retrait efficaces devient un problème sérieux pour beaucoup d'entre nous qui vendons des produits ici. Sans un moyen fiable d'accéder à nos gains, il est difficile de justifier la poursuite de notre contribution malgré notre passion pour cet écosystème.
Une solution potentielle pourrait être d'intégrer DeFi ou au moins de permettre les dépôts et les retraits via des crypto-monnaies. Cela permettrait de contourner de nombreuses limitations bancaires et d'offrir une alternative sécurisée, rapide et globale. De plus, même si PayPal n'est pas possible pour les dépôts, l'ajouter en tant qu'option de retrait uniquement pourrait faire une énorme différence pour de nombreux utilisateurs.
J'espère vraiment que MQL5 envisagera bientôt d'étendre les méthodes de retrait. La plateforme a tellement de potentiel, et avec de meilleures options de paiement, les contributeurs de longue date comme moi resteraient motivés pour rester et se développer avec elle.
Merci encore d'avoir partagé vos idées !
J'ai récupéré une partie de mon argent sur mon compte MQ :) J'ai pu retirer 100$ ! Quelques secondes après avoir retiré l'argent de MQ, 100 $ ont été convertis en € par 1$ = 0,86280 = 86,28 €.
Et maintenant, dans l'application, il est écrit"paiementen attente", donc mon compte est toujours à zéro ! Je pense que je vais devoir attendre jusqu'à lundi.
J'ai ouvert le compte en 10 minutes hier soir avec mon passeport, mon selfie et mon numéro fiscal autrichien.
J'ai choisi un compte gratuit (pas defrais régulierssur ) avec une carte MasterCard gratuite. Je verrai plus tard si je peux recharger, par exemple, mon compte de courtier.
Combien me paieriez-vous pour que je vous dise où et comment ;)
Non, je plaisante. La banque s'appelle bunq B.V. et est régulée par l'UE et les Pays-Bas, donc jusqu'à 100.000 € d'argent privé sont épargnés au cas où la banque s'effondrerait.
Les commentaires sur les banques et les comptes critiquent le fait que vous n'obtenez que des réponses de l'IA, ce qui signifie que si tout reste normal, tout va bien, mais si quelque chose ne va pas, cela prend beaucoup de temps et devient stressant et ennuyeux !
L'article Paiements et méthodes de paiement a été publié :
Auteur : MetaQuotes
Admins, Bonjour !
1) Je ne peux pas recharger mon compte sur le site avec la carte UnionPay, numéro de commande : 250804_2818.
2) pourquoi il n'y a pas de possibilité de créer une "Nouvelle Commande" dans "Servicedeck" ? ?? quand j'essaie d'ouvrir une Nouvelle Commande rien ne se passe ( !) - à la fin de la ligne d'adresse il y a un "blanc" (#).
3) ( ?) et pourquoi ont-ils supprimé WebMoney comme système de paiement pour remplir un compte ici sur le site ? ????
... COMMENT recharger les soldes ici sur le site MQL5 et payer pour le Freelancing ? ????.
Administrateurs, bonjour !
1) Je ne peux pas recharger mon compte sur le site avec la carte UnionPay, numéro de commande : 250804_2818.
2) pourquoi dans "Servicedeck" il n'y a pas de possibilité de créer une "Nouvelle demande" ? ?? quand j'essaie d'ouvrir une Nouvelle demande - rien ne se passe ( !) - à la fin de la ligne d'adresse apparaît "blank" (#).
3) ( ?) pourquoi ont-ils supprimé WebMoney comme système de paiement pour remplir un compte ici sur le site ? ?? ?
... COMMENT recharger les soldes ici sur le site MQL5 et payer pour le Freelancing ? ????.
... comme je l'ai appris plus tard par l'entrepreneur indépendant lui-même - l'UE a récemment bloqué UnionPay auprès des banques russes ...
et ceci = FIASCO, messieurs ( !)
Le segment russe des utilisateurs du site MQL-5 ne peut désormais plus participer activement à l'immense communauté amicale de MQL-5 ... jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'utilisateurs de MQL-5 ... jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'autres moyens de recharger votre solde sur le site web MQL-5 (et de retirer de l'argent de votre compte) pour la région RU ( !).
:(
Bonjour @Jefferson Judge Metha
J'ai rencontré des difficultés pour retirer des fonds directement sur ma carte bancaire Visa, la seule option pratique était donc d'utiliser WebMoney.
Si WebMoney est autorisé au Zimbabwe et que vous avez un compte crypto (par exemple Binance) enregistré et vérifié, essayez ceci :
C'est l'approche que j'utilise pour que mes fonds me soient crédités. En attendant que MQL5 résolve les problèmes de retrait, vous pouvez essayer cette approche.
Je vous remercie de votre attention.
La carte Visa ou Master Card offerte par la plupart des pays asiatiques fonctionne parfaitement avec les retraits de MQL5.
Je vous suggère de vous en procurer une ou de contacter un ami pour qu'il vous aide à effectuer les retraits. Cela vous évitera le stress, les frais et le temps passé à utiliser d'autres moyens.
Ce n'est qu'une suggestion.