- MathProbabilityDensityPoisson
- MathCumulativeDistributionPoisson
- MathQuantilePoisson
- MathRandomPoisson
- MathMomentsPoisson
MathQuantilePoisson
Pour la probabilité spécifiée, la fonction calcule la valeur inverse de la fonction de distribution de Poisson avec le paramètre lambda. En cas d'erreur, retourne NaN.
|
double MathQuantilePoisson(
Pour la probabilité spécifiée, la fonction calcule la valeur inverse de la fonction de distribution de Poisson avec le paramètre lambda. En cas d'erreur, retourne NaN.
|
double MathQuantilePoisson(
Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur inverse de la fonction de distribution de Poisson avec le paramètre lambda. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à qpois() dans R.
|
double MathQuantilePoisson(
Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur inverse de la fonction de distribution de Poisson avec le paramètre lambda. En cas d'erreur, retourne false.
|
bool MathQuantilePoisson(
Paramètres
probability
[in] Probabilité de la variable aléatoire.
probability[]
[in] Tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire.
lambda
[in] Paramètre de la distribution (moyenne).
tail
[in] Flag de calcul, si tail=false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité.
log_mode
[in] Flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité).
error_code
[out] Variable pour récupérer le code d'erreur.
result[]
[out] Tableau de valeurs des quantiles.