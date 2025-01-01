DocumentationSections
MathQuantilePoisson

Pour la probabilité spécifiée, la fonction calcule la valeur inverse de la fonction de distribution de Poisson avec le paramètre lambda. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathQuantilePoisson(
   const double  probability,    // probabilité d'occurrence de la variable aléatoire
   const double  lambda,         // paramètre de la distribution (moyenne)
   const bool    tail,           // flag de calcul, si false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité
   const bool    log_mode,       // flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité)
   int&          error_code      // variable stockant le code d'erreur
   );

double  MathQuantilePoisson(
   const double  probability,    // probabilité d'occurrence de la variable aléatoire
   const double  lambda,         // paramètre de la distribution (moyenne)
   int&          error_code      // variable stockant le code d'erreur
   );

Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur inverse de la fonction de distribution de Poisson avec le paramètre lambda. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à qpois() dans R.

double  MathQuantilePoisson(
   const double& probability[],  // tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire
   const double  lambda,         // paramètre de la distribution (moyenne)
   const bool    tail,           // flag de calcul, si false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité
   const bool    log_mode,       // flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité)
   double&       result[]        // tableau des valeurs des quantiles
   );

Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur inverse de la fonction de distribution de Poisson avec le paramètre lambda. En cas d'erreur, retourne false.

bool  MathQuantilePoisson(
   const double& probability[],  // tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire
   const double  lambda,         // paramètre de la distribution (moyenne)
   double&       result[]        // tableau des valeurs des quantiles
   );

Paramètres

probability

[in]  Probabilité de la variable aléatoire.

probability[]

[in]  Tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire.

lambda

[in]  Paramètre de la distribution (moyenne).  

tail

[in]  Flag de calcul, si tail=false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité.

log_mode

[in]  Flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité).

error_code

[out]  Variable pour récupérer le code d'erreur.

result[]

[out]  Tableau de valeurs des quantiles.