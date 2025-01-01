MathQuantilePoisson

Pour la probabilité spécifiée, la fonction calcule la valeur inverse de la fonction de distribution de Poisson avec le paramètre lambda. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathQuantilePoisson(

const double probability,

const double lambda,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Pour la probabilité spécifiée, la fonction calcule la valeur inverse de la fonction de distribution de Poisson avec le paramètre lambda. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathQuantilePoisson(

const double probability,

const double lambda,

int& error_code

);

Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur inverse de la fonction de distribution de Poisson avec le paramètre lambda. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à qpois() dans R.

double MathQuantilePoisson(

const double& probability[],

const double lambda,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur inverse de la fonction de distribution de Poisson avec le paramètre lambda. En cas d'erreur, retourne false.

bool MathQuantilePoisson(

const double& probability[],

const double lambda,

double& result[]

);

Paramètres

probability

[in] Probabilité de la variable aléatoire.

probability[]

[in] Tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire.

lambda

[in] Paramètre de la distribution (moyenne).

tail

[in] Flag de calcul, si tail=false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité.

log_mode

[in] Flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité).

error_code

[out] Variable pour récupérer le code d'erreur.

result[]

[out] Tableau de valeurs des quantiles.