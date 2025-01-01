Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesLogique floueSystèmes flousSystème de MamdaniParseRule AggregationMethodCalculateDefuzzificationMethodEmptyRuleImplicationMethodOutputOutputByNameParseRuleRules ParseRule Crée une règle floue de Mamdani basée sur une ligne spécifiée. CMamdaniFuzzyRule* ParseRule( const string rule // représentation textuelle d'une règle floue ) Paramètres rule [in] Représentation textuelle d'une régle floue de Mamdani. Valeur de Retour Règle floue de Mamdani. OutputByName Rules