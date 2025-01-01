DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesLogique floueSystèmes flousSystème de MamdaniParseRule 

ParseRule

Crée une règle floue de Mamdani basée sur une ligne spécifiée.

CMamdaniFuzzyRule*  ParseRule(
   const string  rule      // représentation textuelle d'une règle floue
   )

Paramètres

rule

[in]  Représentation textuelle d'une régle floue de Mamdani.

Valeur de Retour

Règle floue de Mamdani.