Systèmes flous

Un système flou (ou modèle flou) est un modèle mathématique dont le calcul est basé sur la logique floue. Le construction de ce genre de modèle est applicable lorsque le sujet de l'étude a une formalisation faible et que sa description mathématique est trop complexe voire inconnue.

L'avancée de la construction d'un modèle peut être divisée en trois étapes principales :

Définition des caractéristiques d'entrée et de sortie d'un modèle. Construction de la base de connaissances. Sélection de l'une des méthodes d'inférence floue (Mamdani et Sugeno).

La première étape affecte directement les deux suivantes et détermine l'utilisation future du modèle.

Une base de connaissances (base de règles) est un ensemble de règles floues du type "si, alors", définissant la relation entre les entrées et les sorties de l'objet examiné.

La condition de la règle décrit l'état actuel de l'objet et la conclusion de la règle – comment cette condition affecte l'objet.

Il peut y avoir deux types de termes et de conclusions pour chaque règle :

simple (Csinglcond) – inclut une seule variable floue ; complexe (Cconditions) – inclut plusieurs variables floues.

Chaque règle du système a son propre poids – correspondant à l'importance d'une règle dans le modèle. Les facteurs de poids sont assignés à une règle dans l'intervalle [0, 1].

Suivant la base de connaissances créée, le système d'inférence floue est déterminé par un modèle. Une inférence logique floue est un conteneur de conclusion sous la forme d'un ensemble flou correspondant à la valeur courante des entrées avec l'utilisation de la base de connaissances et des opérations floues. Les deux principaux types d'inférences floues sont Mamdani et Sugeno.