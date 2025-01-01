Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesLogique floueSystèmes flousSystème de MamdaniOutputByName AggregationMethodCalculateDefuzzificationMethodEmptyRuleImplicationMethodOutputOutputByNameParseRuleRules OutputByName Retourne la variable floue de sortie de Mamdani ayant le nom spécifié. CFuzzyVariable* OutputByName( const string name // nom de la variable floue ) Paramètres name [in] Nom de la variable floue. Valeur de Retour Variable floue de Mamdani ayant le nom spécifié. Output ParseRule