Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesLogique floueSystèmes flousSystème de MamdaniOutputByName 

OutputByName

Retourne la variable floue de sortie de Mamdani ayant le nom spécifié.

CFuzzyVariable*  OutputByName(
   const string  name      // nom de la variable floue
   )

Paramètres

name

[in]  Nom de la variable floue.

Valeur de Retour

Variable floue de Mamdani ayant le nom spécifié.