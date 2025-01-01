Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesLogique floueFonctions d'appartenanceCSigmoidalMembershipFunctionA ACGetValue A (méthode Get) Retourne le ratio de pente de la fonction d'appartenance. double A() Valeur de Retour Le ratio de pente de la fonction d'appartenance. A (méthode Set) Définit le ratio de pente de la fonction d'appartenance. void A( const double a // le ratio de pente de la première fonction d'appartenance ) Paramètres a [in] Ratio de pente de la première fonction d'appartenance. CSigmoidalMembershipFunction C