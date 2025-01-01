DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesLogique floueFonctions d'appartenanceCSigmoidalMembershipFunctionA 

A (méthode Get)

Retourne le ratio de pente de la fonction d'appartenance.

double  A()

Valeur de Retour

Le ratio de pente de la fonction d'appartenance.

A (méthode Set)

Définit le ratio de pente de la fonction d'appartenance.

void  A(
   const double  a      // le ratio de pente de la première fonction d'appartenance 
   )

Paramètres

a

[in] Ratio de pente de la première fonction d'appartenance.

C