La classe CColorGenerator est une classe auxiliaire de la bibliothèque graphique permettant de travailler avec la palette des couleurs.

Description

La classe CColorGenerator contient la palette de couleurs initiale utilisée par défaut pour les courbes (si une couleur n'est pas spécifiée par l'utilisateur).

Si toutes les couleurs de la palette initiale sont déjà utilisées, de nouvelles couleurs sont automatiquement générées et la palette est rechargée.

Déclaration

   class CColorGenerator

Titre

   #include <Graphics\ColorGenerator.mqh>

Méthodes de classe

Méthode

Description

Next

Retourne la couleur suivante de la palette

Reset

Réinitialise le générateur