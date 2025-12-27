CodeBaseSections
Scripts

InvertPosition - script pour MetaTrader 5

Ce script est conçu pour reconduire des positions ouvertes avec des valeurs fixes de stop loss et de take profit en pips par rapport au prix actuel et un volume fixé en unités de la position reconduite. La taille de la position reportée est limitée à la moitié du volume d'échange maximum autorisé pour la paire de devises donnée.

Paramètres d'entrée :

//+----------------------------------------------+
//|| PARAMÈTRES D'ENTRÉE DU SCRIPT
//+----------------------------------------------+
input double VOLUME=1.0;    // Volume de la position finale par rapport à la position initiale
input int  DEVIATION=10;    // Écart de prix
input int  STOPLOSS=300;    // Stoploss en pips par rapport au prix actuel
input int  TAKEPROFIT=800;  // Take Profit en pips par rapport au prix actuel
input uint RTOTAL=4;        // Nombre de répétitions pour les transactions infructueuses
input uint SLEEPTIME=1;     // Temps de pause entre les répétitions en secondes

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/997

AverageSizeBar AverageSizeBar

La taille moyenne d'une bougie sur une certaine période.

Open Trade Open Trade

Cette fonction exécute la logique principale de l'ouverture d'une transaction. Elle calcule le prix d'ouverture, les niveaux de take profit et de stop loss sur la base des informations relatives au symbole et des paramètres fournis par l'utilisateur. Elle prépare une demande de transaction (MqlTradeRequest) avec les informations nécessaires, telles que le symbole, le volume, le type d'ordre, l'écart, le commentaire, le numéro magique, etc. Elle appelle la fonction OrderSend pour envoyer la demande d'opération et obtenir le résultat. Fonction SetTypeFillingBySymbol : détermine le type de remplissage de l'ordre (Fill ou Kill, Immediate ou Cancel, ou Return) en fonction de la politique de remplissage du symbole. Fonction GetMinTradeLevel : calcule le niveau minimum d'opération en fonction du niveau de gel et du niveau d'arrêt du symbole. Ajuste le niveau minimum pour s'assurer qu'il se situe dans certaines limites et renvoie le résultat.

ClosePosition ClosePosition

Ce script est conçu pour fermer les positions ouvertes.

Bandes de Bollinger colorées indiquant les phases de rétrécissement et d'élargissement Bandes de Bollinger colorées indiquant les phases de rétrécissement et d'élargissement

Un indicateur simple basé sur les bandes de Bollinger montrant ses phases de rétrécissement et d'élargissement avec des couleurs rouge/vert.