Scripts

ClosePosition - script pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
19
Note:
(37)
Publié:
Le script ClosePosition est conçu pour fermer les positions ouvertes avec un volume fixé à partir de la taille de ces positions.

Paramètres d'entrée :

//+----------------------------------------------+
//|| PARAMÈTRES D'ENTRÉE DU SCRIPT |
//+----------------------------------------------+
input double VOLUME=1.0;    // Volume de la position à fermer par rapport à la position initiale
input int  DEVIATION=10;    // Écart de prix
input uint RTOTAL=4;        // Nombre de répétitions pour les transactions infructueuses
input uint SLEEPTIME=1;     // Temps de pause entre les répétitions en secondes

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/996

