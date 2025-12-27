Rejoignez notre page de fans
ClosePosition - script pour MetaTrader 5
- Vues:
- 19
- Note:
-
- Publié:
Le script ClosePosition est conçu pour fermer les positions ouvertes avec un volume fixé à partir de la taille de ces positions.
Paramètres d'entrée :
//+----------------------------------------------+ //|| PARAMÈTRES D'ENTRÉE DU SCRIPT | //+----------------------------------------------+ input double VOLUME=1.0; // Volume de la position à fermer par rapport à la position initiale input int DEVIATION=10; // Écart de prix input uint RTOTAL=4; // Nombre de répétitions pour les transactions infructueuses input uint SLEEPTIME=1; // Temps de pause entre les répétitions en secondes
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/996
