Fonction permettant de déterminer les jours non ouvrés sur le serveur. Elle intéressera tout d'abord ceux qui utilisent la fonction OnTimer() dans leurs Expert Advisors pour traiter les événements. En effet, lorsque vous utilisez la fonction OnTimer() pour le traitement, vous devez tenir compte du fait que les jours non ouvrables, si le terminal n'est pas éteint pendant cette période, le conseiller expert risque d'inonder le serveur de négociation de demandes de transactions et de gaspiller inutilement les ressources informatiques avec une activité absolument inappropriée.

La fonction DaysOfWeekCheck() contenue dans cette bibliothèque est destinée à empêcher de telles actions de la part de l'Expert Advisor. Pour l'utiliser, la vérification avec cette fonction doit être placée dans le code de l'expert au tout début du corps de la fonction OnTimer() :

void OnTimer () { if (!DayOfWeekCheck()) return ;

Et la partie exécutive du code expert doit être placée derrière cette vérification pour les jours de dimanche et de samedi. Ainsi, l'action de la fonction OnTimer() le samedi et le dimanche sera limitée par l'échec de la vérification correspondante.

La fonction utilise la bibliothèque DaysOfWeekCheck.mqh (elle doit être copiée dans le répertoire terminal_data_terminal\MQL5\Include), dont le contenu doit être inclus dans le code en cours de développement par la directive #include avant d'utiliser la fonction au niveau global :

#include <DaysOfWeekCheck.mqh>



