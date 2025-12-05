Les fonctions standard de l'API ChartXYToTimePrice et ChartTimePriceToXY présentent des inconvénients importants. Par exemple, ChartXYToTimePrice ne fonctionne correctement que si les paramètres d'entrée X et Y se trouvent dans la zone visible de la fenêtre graphique ; en dehors de cette fenêtre, la fonction renvoie des zéros. ChartTimePriceToXY fonctionne également de manière incorrecte dans certains cas. Les deux fonctions sont lentes.

Je présente les fonctions qui fonctionnent correctement dans toutes les plages de paramètres d'entrée :

int GetXFromTime( datetime time) { int pixels_per_bar = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ) / ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_BARS ) + 1 ; double pixels_per_time = ( double )pixels_per_bar / PeriodSeconds (); int first_bar = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_FIRST_VISIBLE_BAR ); datetime time_first_bar = iTime ( Symbol (), Period (), first_bar); datetime time_0 = iTime ( Symbol (), Period (), 0 ); if (time <= time_0) { int nearest_bar = iBarShift ( Symbol (), Period (), time); datetime time_nearest_bar = iTime ( Symbol (), Period (), nearest_bar); datetime time_remaining = time - time_nearest_bar; time_remaining -= ( int ) MathFloor (time_remaining / PeriodSeconds ()) * PeriodSeconds (); return (first_bar - nearest_bar) * pixels_per_bar + ( int ) MathRound (time_remaining * pixels_per_time); } else return first_bar * pixels_per_bar + ( int ) MathRound ((time - time_0) * pixels_per_time); } int GetYFromPrice( double price) { double price_max = ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MAX ); double price_min = ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MIN ); double pixels_per_price = ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ) / (price_max - price_min); return ( int ) MathRound ((price_max - price) * pixels_per_price); } datetime GetTimeFromX( int x_dist) { int first_bar = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_FIRST_VISIBLE_BAR ); datetime time_first_bar = iTime ( Symbol (), Period (), first_bar); int pixels_per_bar = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ) / ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_BARS ) + 1 ; double time_per_pixel = ( double ) PeriodSeconds () / pixels_per_bar; datetime time_remaining = ( int )((( double )x_dist / pixels_per_bar - ( int )(x_dist / pixels_per_bar)) * pixels_per_bar * time_per_pixel); int nearest_bar = first_bar - ( int )(x_dist / pixels_per_bar); datetime time_nearest_bar = {}; if (nearest_bar < 0 ) { datetime time_0 = iTime ( Symbol (), Period (), 0 ); datetime delta_time_start = time_0 - time_first_bar; datetime delta_time_stop = ( 0 - nearest_bar) * PeriodSeconds (); time_nearest_bar = time_first_bar + delta_time_start + delta_time_stop; } else time_nearest_bar = iTime ( Symbol (), Period (), nearest_bar); return time_nearest_bar + time_remaining; } double GetPriceFromY( int y_dist) { double price_per_pixel = ( ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MAX ) - ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MIN )) / ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); double price_max = ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MAX ); return price_max - price_per_pixel * y_dist; }

Un script démontrant l'exactitude du travail des fonctions. L'essentiel de son fonctionnement est que les coordonnées X et Y générées sont converties en temps et en prix, puis à nouveau en X et Y. Si les coordonnées X et Y d'entrée diffèrent de celles de sortie, cela signifie que les fonctions ont des problèmes et le script imprime l'écart. Si tout va bien, le script n'imprime rien pendant le travail, mais à la toute fin, il imprime le résultat.

void OnStart () { int generations_total = {}; int deviations_total = {}; uint time_start_script = GetTickCount (); while (! IsStopped ()) { int x_input = 16383 - MathRand (); int y_input = 16383 - MathRand (); int first_bar_downloaded = TerminalInfoInteger ( TERMINAL_MAXBARS ) - 1 ; datetime time_first_bar_downloaded = iTime ( Symbol (), Period (), first_bar_downloaded); double price_max_start = ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MAX ); double price_min_start = ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MIN ); int first_bar_start = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_FIRST_VISIBLE_BAR ); int chart_scale_start = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_SCALE ); int x_0 = GetXFromTime(time_first_bar_downloaded); int y_0 = GetYFromPrice( 0 ); if (x_input < x_0) x_input = x_0; if (y_input > y_0) y_input = y_0; datetime time = GetTimeFromX(x_input); double price = GetPriceFromY(y_input); int x_output = GetXFromTime(time); int y_output = GetYFromPrice(price); double price_max_stop = ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MAX ); double price_min_stop = ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MIN ); int first_bar_stop = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_FIRST_VISIBLE_BAR ); int chart_scale_stop = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_SCALE ); if (price_max_start == price_max_stop && price_min_start == price_min_stop && first_bar_start == first_bar_stop && chart_scale_start == chart_scale_stop) { ++generations_total; if (x_input != x_output || y_input != y_output) { ++deviations_total; Print ( "!!! deviation detected !!!" ); Print ( "x_input= " , x_input, " y_input= " , y_input); Print ( "x_output= " , x_output, " y_output= " , y_output); } } } Print ( "Test ended up with " , deviations_total, " deviations" ); if (deviations_total == 0 ) Print ( "Everything is Ok" ); Print ( "generations_total= " , generations_total); int generations_rate = generations_total / (( double )( GetTickCount () - time_start_script) / 1000 ); Print ( "generations rate= " , generations_rate, " generations / sec" ); } int GetXFromTime( datetime time) { int pixels_per_bar = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ) / ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_BARS ) + 1 ; double pixels_per_time = ( double )pixels_per_bar / PeriodSeconds (); int first_bar = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_FIRST_VISIBLE_BAR ); datetime time_first_bar = iTime ( Symbol (), Period (), first_bar); datetime time_0 = iTime ( Symbol (), Period (), 0 ); if (time <= time_0) { int nearest_bar = iBarShift ( Symbol (), Period (), time); datetime time_nearest_bar = iTime ( Symbol (), Period (), nearest_bar); datetime time_remaining = time - time_nearest_bar; time_remaining -= ( int ) MathFloor (time_remaining / PeriodSeconds ()) * PeriodSeconds (); return (first_bar - nearest_bar) * pixels_per_bar + ( int ) MathRound (time_remaining * pixels_per_time); } else return first_bar * pixels_per_bar + ( int ) MathRound ((time - time_0) * pixels_per_time); } int GetYFromPrice( double price) { double price_max = ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MAX ); double price_min = ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MIN ); double pixels_per_price = ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ) / (price_max - price_min); return ( int ) MathRound ((price_max - price) * pixels_per_price); } datetime GetTimeFromX( int x_dist) { int first_bar = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_FIRST_VISIBLE_BAR ); datetime time_first_bar = iTime ( Symbol (), Period (), first_bar); int pixels_per_bar = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ) / ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_BARS ) + 1 ; double time_per_pixel = ( double ) PeriodSeconds () / pixels_per_bar; datetime time_remaining = ( int )((( double )x_dist / pixels_per_bar - ( int )(x_dist / pixels_per_bar)) * pixels_per_bar * time_per_pixel); int nearest_bar = first_bar - ( int )(x_dist / pixels_per_bar); datetime time_nearest_bar = {}; if (nearest_bar < 0 ) { datetime time_0 = iTime ( Symbol (), Period (), 0 ); datetime delta_time_start = time_0 - time_first_bar; datetime delta_time_stop = ( 0 - nearest_bar) * PeriodSeconds (); time_nearest_bar = time_first_bar + delta_time_start + delta_time_stop; } else time_nearest_bar = iTime ( Symbol (), Period (), nearest_bar); return time_nearest_bar + time_remaining; } double GetPriceFromY( int y_dist) { double price_per_pixel = ( ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MAX ) - ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MIN )) / ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); double price_max = ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MAX ); return price_max - price_per_pixel * y_dist; }



