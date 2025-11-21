Rejoignez notre page de fans
Code Block for "Trailing Stop" based on current market price. (Ask / Bid) - expert pour MetaTrader 5
Ce bloc de code fonctionne si vous utilisez un Stop Loss ou non.
Conditions requises
- Vous devez inclure "Trade.mqh " pour avoir accès à la classe CTrade qui vous permet de travailler avec des positions et des ordres.
#include <Trade\Trade.mqh> // <<------------------------------------------ Inclure ce "Trade.mqh" pour accéder à la classe CTrade
- Vous devez définir un paramètre d'entrée pour ajuster la distance de suivi comme vous le souhaitez. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est pratique.
input double Traling_Step = 3.0;
- Vous devez définir une instance pour la classe CTrade. Le nom peut être quelconque. Il serait préférable de la définir après le gestionnaire d'événement OnInt .
- Ensuite, vous devez créer une instruction if pour vérifier si une position est en cours à ce moment-là. Cette instruction appelle la fonction Check_TrailingStop() ; pour chaque tick. C'est important car l'EA doit suivre une trajectoire précise et régulière. N'oubliez pas de placer cette instruction en haut du gestionnaire d'événement OnTick pour qu'elle fonctionne correctement.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Fonction d'initialisation de l'expert| //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- créer un timer EventSetTimer(60); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } CTrade trade; // <<------------------------------------------ Déclarez l'appel "CTrade". Vous pouvez remplacer "trade" par n'importe quel nom.
void OnTick() { if(PositionsTotal() > 0) // appelle la fonction de stop suiveur pour chaque tick s'il y a / s'il y a des positions en cours. { Check_TralingStop(); } }
- Vous devez déclarer une fonction personnalisée appelée Check_TrailingStop() ; ( dans ce cas) pour faire le reste. Vous pouvez utiliser le nom de votre choix.
- La fonction personnalisée passe en revue toutes les positions ouvertes et les suit jusqu'à la distance requise.
void Check_TralingStop() { int totalPositions = PositionsTotal(); for(int count =0; count < totalPositions; count++) { ulong TicketNo = PositionGetTicket(count); // Obtenir le numéro du ticket de position en utilisant l'index de la position. if(PositionSelectByTicket(TicketNo)) // Sélectionnez une position en utilisant le numéro de ticket (nous avons déjà choisi le numéro de ticket). { if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY) // Vérifier la position Type. { double openPrice = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN); double stopLoss = PositionGetDouble(POSITION_SL); // <<-------------------Get Position Current Stop Loss double takeProfit = PositionGetDouble(POSITION_TP); double bidPrice = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID); ulong ticket = PositionGetTicket(count); double trailingLevel = NormalizeDouble(bidPrice - (Traling_Step * Point()),_Digits); if(stopLoss < openPrice) // Aucun stop loss n'est vrai. { if(bidPrice > openPrice && trailingLevel > openPrice) // Ne s'exécute qu'une seule fois par position. Définit le premier SL. trade.PositionModify(ticket,trailingLevel,takeProfit); // Modifier le stop suiveur en utilisant "CTrade.trade" } if(bidPrice > openPrice && trailingLevel > stopLoss) // vérifier que le niveau de fin est supérieur au niveau précédent. { trade.PositionModify(ticket,trailingLevel,takeProfit); // Modifier le stop suiveur en utilisant "CTrade.trade" } } if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL) { double openPrice = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN); double stopLoss = PositionGetDouble(POSITION_SL); double takeProfit = PositionGetDouble(POSITION_TP); double bidPrice = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID); double askPrice = SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK); ulong ticket = PositionGetTicket(count); double trailingLevel = NormalizeDouble(askPrice + (Traling_Step * Point()),_Digits); if(stopLoss < openPrice) // Aucun stop loss n'est vrai. { if(askPrice < openPrice && trailingLevel < openPrice) // Ne s'exécute qu'une seule fois par position. Définit le premier SL. trade.PositionModify(ticket,trailingLevel,takeProfit); // Modifier le stop suiveur en utilisant "CTrade.trade" } if(askPrice < openPrice && trailingLevel < stopLoss) // vérifier que le niveau de fin est supérieur au niveau précédent. { trade.PositionModify(ticket,trailingLevel,takeProfit); // Modifier le stop suiveur en utilisant "CTrade.trade" } } } } }
