Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
KSU_martin - expert pour MetaTrader 5
- Vues:
- 4
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
J'aimerais attirer votre attention sur un conseiller expert.
Lorsqu'un ordre est ouvert, l'Expert Advisor place des ordres supplémentaires selon la grille spécifiée, avec ou sans augmentation de lot (en fonction des paramètres). Vous pouvez également configurer le placement de la grille par deux indicateurs : RSI et CCI, mais au niveau de la grille. C'est-à-dire grille+signal.
Nous fermons les positions lorsqu'un profit est atteint, ou profit + inversion MA.
Il est possible de clôturer Sell ou Buy séparément, ainsi que toute la série ensemble.
Il peut aussi trader lui-même par signaux.
Si quelqu'un trouve des erreurs dans le code ou aide à l'optimiser, j'en serai ravi.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/32243
Histogramme MACDCanal FP
Un canal construit sur les valeurs extrêmes des prix de la période. La particularité de cet indicateur est que les valeurs de la ligne médiane, ainsi que les limites supérieure et inférieure du canal sont déterminées en calculant les points pivots, qui sont utilisés comme des niveaux supposés de support et de résistance.
This Expert Advisor is example of use of the Memory Mapping DLL for working with File Mapping functions. In this example the Expert Advisor create a virtual (memory-mapped) file and start to update the quotes on symbol. Using this way, Expert Advisors can exchange data (for example, quotes) using common memory-mapped file.Save history to HST
The script exports historical data to HST format for its use in MetaTrader 4 client terminal. This file can be imported in MetaTrader 4 as historical data or you can open it as offline chart.