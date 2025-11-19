J'aimerais attirer votre attention sur un conseiller expert.

Lorsqu'un ordre est ouvert, l'Expert Advisor place des ordres supplémentaires selon la grille spécifiée, avec ou sans augmentation de lot (en fonction des paramètres). Vous pouvez également configurer le placement de la grille par deux indicateurs : RSI et CCI, mais au niveau de la grille. C'est-à-dire grille+signal.

Nous fermons les positions lorsqu'un profit est atteint, ou profit + inversion MA.

Il est possible de clôturer Sell ou Buy séparément, ainsi que toute la série ensemble.

Il peut aussi trader lui-même par signaux.





Si quelqu'un trouve des erreurs dans le code ou aide à l'optimiser, j'en serai ravi.





