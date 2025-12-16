Rejoignez notre page de fans
OpenBuyPosition - script pour MetaTrader 5
Le script OpenBuyPosition est conçu pour effectuer des achats avec des valeurs fixes de stop loss et de take profit en points par rapport au prix actuel. Le principal avantage de ce script est la possibilité de fixer le volume de la transaction en fonction de la taille du dépôt total en utilisant le paramètre d'entrée du script MM (Money Management), qui détermine le rapport entre le volume des fonds impliqués dans la transaction et les fonds du dépôt total.
Paramètres d'entrée du script :
//+----------------------------------------------+ //|| PARAMÈTRES D'ENTRÉE DU SCRIPT //+----------------------------------------------+ input double MM=0.1; // Gestion de l'argent input int DEVIATION=10; // Écart de prix input int STOPLOSS=300; // Stop loss en pips par rapport au prix actuel input int TAKEPROFIT=800; // Prise de profit en pips à partir du prix actuel input uint RTOTAL=4; // Nombre de répétitions pour les transactions infructueuses input uint SLEEPTIME=1; // Temps de pause entre les répétitions en secondes
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/963
