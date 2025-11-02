Si des objets encombrent le graphique, il peut arriver que l'on veuille repartir à zéro sans avoir à supprimer tout le graphique et à en charger un autre.

Cela signifie qu'il peut être efficace de faire glisser un script sur le graphique afin de le nettoyer. C'est comme un "clear" ou un "cls" mais pour les objets.

Il doit être placé dans MQL5/Scripts