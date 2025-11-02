Rejoignez notre page de fans
Delete all objects on chart (main window and sub window) with drag and drop - script pour MetaTrader 5
Si des objets encombrent le graphique, il peut arriver que l'on veuille repartir à zéro sans avoir à supprimer tout le graphique et à en charger un autre.
Cela signifie qu'il peut être efficace de faire glisser un script sur le graphique afin de le nettoyer. C'est comme un "clear" ou un "cls" mais pour les objets.
Il doit être placé dans MQL5/Scripts
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/49993
