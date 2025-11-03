CodeBaseSections
Scripts

Trap News MT5 - script pour MetaTrader 5

reza rahmad
Publié par:
reza rahmad
Vues:
99
Note:
(9)
Publié:
ce script pour MT5 comment utiliser le script :

Double cliquez sur ce script et il passera l'ordre,

Utilisez ce script 2 minutes avant les nouvelles à fort impact, FOMC, NFP, RATE BANK, CPI.

Il place des ordres Buy Stop et Sell Stop.

Il suffit de cliquer sur le script ou de le paramétrer en cliquant sur le bouton droit de la souris et en le paramétrant sur ctrl + 1 et vous êtes prêt à suivre les nouvelles à fort impact.

Il dispose d'un Stop Loss si le marché change de direction et d'un Target.

Recommandation :

N'utilisez ce script que pour les nouvelles ROUGES.

Si dans les 3 minutes qui suivent la nouvelle, le marché n'a pas touché le buystop et le sell stop, c'est qu'il n'a pas bougé plus vite, supprimez la position buystop et sell stop et attendez une autre nouvelle.

Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/49864

