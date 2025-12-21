Rejoignez notre page de fans
Ordre de vente - script pour MetaTrader 5
Le script SetSellStopOrder est conçu pour définir un ordre SellStop avec des valeurs fixes de niveau de déclenchement, de niveau de stop loss et de niveau de take profit en pips par rapport au prix actuel. Le principal avantage de ce script est la possibilité de fixer le volume de la transaction en fonction de la taille du dépôt total en utilisant le paramètre d'entrée du script MM (Money Management), qui détermine le ratio du volume des fonds impliqués dans la transaction par rapport aux fonds du dépôt total.
Paramètres d'entrée du script :
//+----------------------------------------------+ //|| PARAMÈTRES D'ENTRÉE DU SCRIPT //+----------------------------------------------+ input double MM=0.1; // Gestion de l'argent input uint LEVEL=300; // Niveau de déclenchement en pips par rapport au prix actuel input uint STOPLOSS=300; // Stoploss en points à partir du niveau de déclenchement input uint TAKEPROFIT=800; // Profit en points par rapport au niveau de déclenchement input uint EXPIRED=0; // Durée de validité de l'odder en heures (0 - sans délai d'annulation) input uint RTOTAL=4; // Nombre de répétitions pour les transactions infructueuses input uint SLEEPTIME=1; // Temps de pause entre les répétitions en secondes
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/974
