Le script SetSellStopOrder est conçu pour définir un ordre SellStop avec des valeurs fixes de niveau de déclenchement, de niveau de stop loss et de niveau de take profit en pips par rapport au prix actuel. Le principal avantage de ce script est la possibilité de fixer le volume de la transaction en fonction de la taille du dépôt total en utilisant le paramètre d'entrée du script MM (Money Management), qui détermine le ratio du volume des fonds impliqués dans la transaction par rapport aux fonds du dépôt total.

Paramètres d'entrée du script :