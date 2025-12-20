CodeBaseSections
SetSellLimitOrder - script pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Le script SetSellLimitOrder est conçu pour définir un ordre SellLimit avec des valeurs fixes de niveau de déclenchement, de niveau de stop loss et de niveau de take profit en points à partir du prix actuel. Le principal avantage de ce script est la possibilité de fixer le volume de la transaction en fonction de la taille de l'ensemble du dépôt en utilisant le paramètre d'entrée du script MM (Money Management), qui détermine le rapport entre le volume des fonds impliqués dans la transaction et les fonds de l'ensemble du dépôt.

Paramètres d'entrée du script :

//+----------------------------------------------+
//|| PARAMÈTRES D'ENTRÉE DU SCRIPT
//+----------------------------------------------+
input double  MM=0.1;       // Gestion de l'argent
input uint  LEVEL=300;      // Niveau de déclenchement en pips par rapport au prix actuel
input uint  STOPLOSS=300;   // Stoploss en points à partir du niveau de déclenchement
input uint  TAKEPROFIT=800; // Prise de profit en points à partir du niveau de déclenchement
input uint  EXPIRED=0;      // Durée de validité de l'odder en heures (0 - sans délai d'annulation)
input uint  RTOTAL=4;       // Nombre de répétitions pour les transactions infructueuses
input uint  SLEEPTIME=1;    // Temps de pause entre les répétitions en secondes

