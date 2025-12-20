Rejoignez notre page de fans
SetSellLimitOrder - script pour MetaTrader 5
Le script SetSellLimitOrder est conçu pour définir un ordre SellLimit avec des valeurs fixes de niveau de déclenchement, de niveau de stop loss et de niveau de take profit en points à partir du prix actuel. Le principal avantage de ce script est la possibilité de fixer le volume de la transaction en fonction de la taille de l'ensemble du dépôt en utilisant le paramètre d'entrée du script MM (Money Management), qui détermine le rapport entre le volume des fonds impliqués dans la transaction et les fonds de l'ensemble du dépôt.
Paramètres d'entrée du script :
//+----------------------------------------------+ //|| PARAMÈTRES D'ENTRÉE DU SCRIPT //+----------------------------------------------+ input double MM=0.1; // Gestion de l'argent input uint LEVEL=300; // Niveau de déclenchement en pips par rapport au prix actuel input uint STOPLOSS=300; // Stoploss en points à partir du niveau de déclenchement input uint TAKEPROFIT=800; // Prise de profit en points à partir du niveau de déclenchement input uint EXPIRED=0; // Durée de validité de l'odder en heures (0 - sans délai d'annulation) input uint RTOTAL=4; // Nombre de répétitions pour les transactions infructueuses input uint SLEEPTIME=1; // Temps de pause entre les répétitions en secondes
