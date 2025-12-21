CodeBaseSections
Scripts

Fixer l'ordre d'achat - script pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Le script SetBuyStopOrder est conçu pour définir un ordre BuyStop avec des valeurs fixes de niveau de déclenchement, de niveau de stop loss et de niveau de take profit en pips par rapport au prix actuel. Le principal avantage de ce script est la possibilité de fixer le volume de la transaction en fonction de la taille de l'ensemble du dépôt en utilisant le paramètre d'entrée du script MM (Money Management), qui détermine le rapport entre le volume des fonds impliqués dans la transaction et les fonds de l'ensemble du dépôt.

Paramètres d'entrée du script :

//+----------------------------------------------+
//|| PARAMÈTRES D'ENTRÉE DU SCRIPT
//+----------------------------------------------+
input double  MM=0.1;       // Gestion de l'argent
input uint  LEVEL=300;      // Niveau de déclenchement en pips par rapport au prix actuel
input uint  STOPLOSS=300;   // Stoploss en points à partir du niveau de déclenchement
input uint  TAKEPROFIT=800; // Profit en points par rapport au niveau de déclenchement
input uint  EXPIRED=0;      // Durée de validité de l'odder en heures (0 - sans délai d'annulation)
input uint  RTOTAL=4;       // Nombre de répétitions pour les transactions infructueuses
input uint  SLEEPTIME=1;    // Temps de pause entre les répétitions en secondes

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/975

Ordre de vente Ordre de vente

Ce script est conçu pour définir un ordre SellStop avec des valeurs fixes de niveau de déclenchement, de niveau de stop loss et de niveau de take profit en pips par rapport au prix actuel.

Voitto Tappio Candle Gain Candle Loss MT5 Voitto Tappio Candle Gain Candle Loss MT5

Indiquer le gain et la perte de la bougie en pourcentage.

SetBuyLimitOrder SetBuyLimitOrder

Ce script est conçu pour définir un ordre BuyLimit avec des valeurs fixes de niveau de déclenchement, de niveau de stop loss et de niveau de take profit en pips par rapport au prix actuel.

Filtre PHSB Filtre PHSB

Ce screener a été créé pour simplifier le processus de recherche d'actifs se négociant à des prix réduits. L'utilisation initiale peut prendre un peu plus de temps en raison du processus de chargement des données pour tous les instruments sélectionnés. L'outil peut analyser tous les actifs disponibles auprès des courtiers ou se limiter à des classes d'actifs spécifiques.