Bibliothèque

TimeSeries - Bibliothèque de fonctions pour travailler avec des séries temporelles - bibliothèque pour MetaTrader 5

Andrey Khatimlianskii
Publié:
\MQL5\Include\komposter\
Bibliothèque de fonctions pour travailler avec des séries temporelles

Les analogues suivants des fonctions MQL4 sont disponibles : iBars, iTime, iOpen, iHigh, iLow, iClose, iVolume, iHighest, iLowest et iBarshift.

Pour toutes les fonctions, une variante d'appel court (avec le symbole et la période du graphique actuel) est disponible.

Les fonctions iHighest et iLowest sont disponibles en 2 variantes : "de la barre X à la barre Y" et "de la période X à la période Y".


Historique des modifications

  • 2012.10.15 :
    • [+] Ajout des fonctions iBars et iVolume

En-tête

#include <komposter\TimeSeries.mqh>

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1008

