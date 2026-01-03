Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
TimeSeries - Bibliothèque de fonctions pour travailler avec des séries temporelles - bibliothèque pour MetaTrader 5
- Vues:
- 10
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Bibliothèque de fonctions pour travailler avec des séries temporelles
Les analogues suivants des fonctions MQL4 sont disponibles : iBars, iTime, iOpen, iHigh, iLow, iClose, iVolume, iHighest, iLowest et iBarshift.
Pour toutes les fonctions, une variante d'appel court (avec le symbole et la période du graphique actuel) est disponible.
Les fonctions iHighest et iLowest sont disponibles en 2 variantes : "de la barre X à la barre Y" et "de la période X à la période Y".
Historique des modifications
- 2012.10.15 :
- [+] Ajout des fonctions iBars et iVolume
En-tête
#include <komposter\TimeSeries.mqh>
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/1008
It's like a bird's-eye view for BBMA Oma Ally fans. ust drag it onto the chart and you'll get all the BBMA signals running on the chart.RSA Library for asymmetric encryption in MQL5
Securing data transfer between client and Server could be a big challenge for you as MQL5 programmer. You may have experience in using built in MQL5 encryption systems like AES.AES can securely encrypt your data but on the other hand is not secure when it comes to sending the AES key through insecure channels. You can only rely on asymmetric encryption systems Like RSA in such cases. you keep the private key at your server side and only share the public key with your clients. Even more you can use hybrid RSA_AES approach to archive more performance
Indicateur de deux plages d'intervalles de temps arbitrairesPositionInfo
Un indicateur simple pour afficher des informations sur la position réelle directement sur le graphique en cours.