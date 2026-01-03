CodeBaseSections
Délai pour le nom court - script pour MetaTrader 5

Cette fonction me donne les noms abrégés des timeframes

Exemple : "M1" au lieu de "PERIOD_M1" :

"M1" au lieu de "PERIODE_M1".


void OnStart()
  {
   ENUM_TIMEFRAMES timeframe = Period();
   string result = GetTimeframeShortName(timeframe);
   Comment(result);
   Print(result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| fonction pour obtenir le nom court de la période de temps |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetTimeframeShortName(const ENUM_TIMEFRAMES timeframe)
  {
    switch(timeframe)
      {
        case PERIOD_M1: return "M1";
        case PERIOD_M2: return "M2";
        case PERIOD_M3: return "M3";
        case PERIOD_M4: return "M4";
        case PERIOD_M5: return "M5";
        case PERIOD_M6: return "M6";
        case PERIOD_M10: return "M10";
        case PERIOD_M12: return "M12";
        case PERIOD_M15: return "M15";
        case PERIOD_M20: return "M20";
        case PERIOD_M30: return "M30";
        case PERIOD_H1: return "H1";
        case PERIOD_H2: return "H2";
        case PERIOD_H3: return "H3";
        case PERIOD_H4: return "H4";
        case PERIOD_H6: return "H6";
        case PERIOD_H8: return "H8";
        case PERIOD_H12: return "H12";
        case PERIOD_D1: return "D1";
        case PERIOD_W1: return "W1";
        case PERIOD_MN1: return "MN1";
        default: return "";
      }
  }

    Traduit du portugais par MetaQuotes Ltd.
    Code original : https://www.mql5.com/pt/code/43357

