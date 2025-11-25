Panneau de trading - Comment ouvrir un ordre avec un volume supérieur au volume maximal fixé par le courtier

Comment puis-je ouvrir des positions si mon volume de transactions par opération dépasse le volume maximal fixé par mon courtier ?

La seule solution à ce problème est de fractionner le volume en plusieurs transactions. TradePanel vous permet de le faire automatiquement, en un seul clic. TradePanel calcule le volume de la transaction et, s'il dépasse le maximum autorisé, le fractionne en plusieurs transactions.

Accédez à la section « Order Grid » et sélectionnez :

1️⃣ Type - Duplicate,

2️⃣ Number - Volume/Max Volume,

3️⃣ Take Profit - "Master TP price" ou toute autre option qui vous convient,

4️⃣ Stop Loss - "Master SL price" ou toute autre option qui vous convient.

✅ C’est fait ! Maintenant, si le volume calculé dépasse le maximum autorisé, TradePanel répartira l’excédent sur plusieurs transactions.

Par exemple, le volume maximal autorisé par le courtier est de 500 lots, le volume calculé est de 668,09 lots.

Cliquez sur le bouton « Ouvrir une position de vente », et TradePanel ouvrira deux positions :

✅ avec un volume de 500 lots (volume maximal autorisé)

✅ avec un volume de 168,09 (volume restant)