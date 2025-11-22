Panneau de trading - Comment ouvrir un ordre avec un risque spécifié

Comment trader tout en maintenant un niveau de risque défini et comment passer des ordres sans perdre de temps à calculer leur volume ?

Par exemple, lorsque vous négociez, vous voulez risquer 2% de votre solde dans chaque transaction.

1️⃣ Sélectionnez la méthode de calcul « SL % of balance »,

2️⃣ Réglez le champ de saisie à 2 %.

✅ C'est fait ! Le panneau ajustera désormais automatiquement le volume de chaque transaction afin que, si une transaction est clôturée par un ordre stop-loss, la perte sur cette transaction soit de 2 % du solde.