Panneau de trading - Deux façons de changer rapidement de symbole sur un graphique

Comment changer rapidement un symbole sur un graphique ?
1️⃣ Ouvrez les paramètres, sélectionnez le nombre de listes, le nom de la liste et les symboles qui seront affichés dans la liste:
2️⃣ Spécifiez le nombre de lignes, de colonnes et d'informations à afficher dans la liste:
3️⃣ Sélectionnez les graphiques sur lesquels vous souhaitez modifier le symbole:
🔥Terminé !🔥 Vous pouvez maintenant passer rapidement d'un outil à l'autre et les analyser:
✅ Basculer entre les symboles,
✅ Marquer les symboles par couleur,
✅ Ajouter un symbole aux favoris,
✅ Accéder rapidement aux symboles avec des ordres et des positions ouverts.
La deuxième méthode
Ouvrez les paramètres et cochez la case « Utiliser uniquement le panneau de contrôle des graphiques »:
🔥 Vous disposez désormais d'un outil de gestion des symboles dédié qui n'encombre pas votre espace de travail. 🔥