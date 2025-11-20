Panneau de trading - Deux façons de changer rapidement de symbole sur un graphique

Comment changer rapidement un symbole sur un graphique ?

1️⃣ Ouvrez les paramètres, sélectionnez le nombre de listes, le nom de la liste et les symboles qui seront affichés dans la liste:

2️⃣ Spécifiez le nombre de lignes, de colonnes et d'informations à afficher dans la liste:

3️⃣ Sélectionnez les graphiques sur lesquels vous souhaitez modifier le symbole:

🔥Terminé !🔥 Vous pouvez maintenant passer rapidement d'un outil à l'autre et les analyser:

✅ Basculer entre les symboles,

✅ Marquer les symboles par couleur,

✅ Ajouter un symbole aux favoris,

✅ Accéder rapidement aux symboles avec des ordres et des positions ouverts.





La deuxième méthode

Ouvrez les paramètres et cochez la case « Utiliser uniquement le panneau de contrôle des graphiques »:





🔥 Vous disposez désormais d'un outil de gestion des symboles dédié qui n'encombre pas votre espace de travail. 🔥



