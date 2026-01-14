Un moyen à haut rendement d'entrer dans la direction de la tendance

Que faire si une tendance s'est amorcée et que nous sommes encore hors du marché ? Nous pouvons bien sûr attendre la prochaine tendance, mais une bonne tendance est généralement suivie d'une longue période de consolidation. Ou bien, nous pouvons adopter une approche plus efficace : trouver un bon point d'entrée à haut rendement et rejoindre le mouvement d'achat déjà enclenché.





Découvrez le modèle « Touch of the Shadow » : une méthode simple mais efficace pour entrer sur le marché.



Outils nécessaires : 2 moyennes mobiles et un graphique en chandeliers japonais.

Règles d'entrée pour les achats : 1) La moyenne rapide est supérieure à la moyenne lente. 2) La barre a ouvert au-dessus des moyennes mobiles. 3) Le plus bas de la barre est inférieur à la moyenne mobile rapide. 4) La barre clôture au-dessus de la moyenne mobile rapide. 5) L'ombre de la bougie est plus grande que son corps. 6) Pour une confirmation supplémentaire, attendez que le maximum de la barre qui a généré le signal soit franchi. 7) Le stop loss peut être défini au minimum de la barre qui a généré le signal.

Comme vous pouvez le constater, les conditions sont simples, mais le filtrage du signal est de très haute qualité.

Les règles de vente sont complètement opposées.





Par souci de simplicité, j'ai ajouté ce modèle d'entrée à mon indicateur universel à double moyenne mobile, « Signal de croisement de moyenne mobile ». Cet indicateur peut être téléchargé gratuitement sur MQL Market.





À la fin



La figure « Toucher l’ombre » est une réponse efficace et logique à l’une des questions les plus épineuses des traders : « Que se passe-t-il si la tendance a évolué sans vous ? » Au lieu de paniquer et de courir après le marché ou d’attendre passivement la prochaine opportunité, cette stratégie offre une approche disciplinée.

Sa force réside dans trois aspects clés :

Filtration. Les règles de configuration ne se limitent pas à un simple signal, mais constituent un filtre à plusieurs niveaux. Elles prennent en compte la tendance générale (position des moyennes mobiles), la dynamique des mouvements au sein de la barre (cassure et retournement) et la force du momentum (longue ombre). Ceci améliore considérablement la qualité des signaux. Logique. Ce modèle ne rend pas compte du fait de la croissance en soi, mais correction au sein de la tendance — un moment où le marché marque une brève pause, mais où la force de la tendance est confirmée par un rebond rapide. Cela permet d'entrer sur un mouvement déjà amorcé à un prix plus avantageux. Simplicité et polyvalence. Utilisant seulement deux indicateurs et l'analyse des chandeliers, cette stratégie reste accessible même aux débutants, tandis que ses règles sont identiques pour les ventes, la rendant applicable à n'importe quel marché.

Il est toutefois important de rappeler qu'aucune stratégie ne fonctionne isolément. La technique « Toucher l'ombre » est plus efficace lors de mouvements de tendance marqués et peut générer de faux signaux en période de consolidation ou de forte volatilité. Elle doit donc être utilisée dans le cadre d'une approche globale, étayée par une analyse des volumes et l'identification des niveaux clés de support et de résistance.

Ainsi, une fois ce modèle maîtrisé, vous obtenez non seulement un point d'entrée, mais… avantage stratégique — la capacité de « monter à bord du train de l’argent en pleine accélération » avec calme et assurance, alors que d’autres lui font déjà signe de la main.







