Maîtriser le XAUUSD au quotidien : ce que les traders avertis surveillent aujourd’hui, le 29 décembre 2025

Alors que 2025 touche à sa fin, comment optimiser le marché de l'or ? Aujourd'hui, nous allons analyser en détail les graphiques : où se situent les acheteurs et les vendeurs, quels niveaux sont les plus importants et comment la dynamique évolue en temps réel.

Si vous ne savez pas gérer les risques, vous n'avez rien à faire sur le marché.

Avant de commencer, j'aimerais vous présenter les techniques les plus efficaces pour transformer vos stratégies de trading en outils performants grâce à MQL4 et MQL5. J'ai préparé des instructions de base qui expliquent aux traders comment créer des algorithmes de trading MT4 et MT5 de A à Z.

📘 Mes livres sur l'automatisation et le trading algorithmique : j'y décortique les stratégies, la logique de programmation et les applications pratiques.

📘 APPRENEZ À DÉVELOPPER L'ALGORITHME DE TRADING PARFAIT POUR MT4

📘 APPRENEZ À DÉVELOPPER L'ALGORITHME DE TRADING PARFAIT POUR MT5

Un outil puissant d'assistance aux traders, conçu pour améliorer l'analyse, optimiser le timing et offrir aux traders une approche structurée de l'exécution sur les marchés.

🤖 BMT (Big Market Trader)

📊 Analyse Technique XAU/USD – 29 décembre 2025

L’or consolide en fin d’année tandis que la liquidité se réduit et que la structure se resserre

À l’approche du 29 décembre 2025, XAU/USD (Or) conserve une structure technique globalement constructive, mais évolue toujours dans un range étroit, caractéristique des toutes dernières séances de l’année. Avec une participation institutionnelle limitée et une liquidité amoindrie, l’action des prix devient plus lente, plus prudente et fortement dépendante des niveaux techniques clés.

Plutôt que de rechercher une expansion de la volatilité, le marché semble avant tout chercher à préserver sa structure en amont du nouveau cycle annuel.





📈 Structure de Marché et Contexte de Tendance

🔹 Biais de fond : haussier, mais en pause

Sur le graphique journalier, l’or reste solidement au-dessus de ses principales moyennes mobiles, maintenant une structure haussière définie par des sommets et des creux ascendants. Aucun signal de rupture structurelle n’est observé, confirmant que la faiblesse récente est corrective et non le début d’un retournement.

Cependant, les chandeliers qui se chevauchent et la faible expansion des ranges traduisent une pause temporaire du momentum, cohérente avec les conditions de fin décembre.

➡️ Tendance principale : Haussière

➡️ Phase actuelle : Consolidation / équilibre de fin d’année

📌 Niveaux Techniques Clés

🟢 Zones de Support

4 340 – 4 320 : Zone de demande immédiate et d’équilibre à court terme

4 280 : Support structurel et niveau de poursuite de tendance

4 200 : Support de timeframe supérieur et zone d’invalidation haussière

Tant que le prix reste au-dessus de ces niveaux, la structure haussière globale demeure intacte.

🔴 Zones de Résistance

4 380 : Résistance de court terme et sommet du range

4 420 : Résistance technique et psychologique

4 480 : Objectif d’extension en cas de retour du momentum

Ces niveaux correspondent à des zones où une pression vendeuse est déjà apparue.

📊 Lecture des Indicateurs Techniques

🔹 Moyennes Mobiles

Le prix continue de respecter les moyennes mobiles à 50, 100 et 200 jours, renforçant l’idée que les replis restent contrôlés et correctifs.

🔹 RSI (Relative Strength Index)

Le RSI se maintient au-dessus de sa ligne médiane, indiquant un momentum neutre à haussier, malgré la contraction de la volatilité.

🔹 MACD

Le MACD reste positif mais évolue à plat, confirmant une compression du momentum plutôt qu’un changement de tendance.

🧠 Price Action et Conditions de Liquidité

L’action récente des prix se distingue par :

des corps de bougies plus petits

un manque de suivi directionnel

des retournements intraday fréquents

Ces caractéristiques sont typiques d’un environnement de faible liquidité, augmentant le risque de fausses cassures. Les acheteurs défendent les replis près des supports, tandis que les vendeurs limitent les hausses à proximité des résistances, maintenant le marché en équilibre.

Dans ce type de contexte, la confirmation prime sur l’anticipation.

🔍 Scénarios Techniques pour le 29 décembre 2025

📈 Scénario de Poursuite Haussière

Déclencheur : Clôture journalière au-dessus de 4 380

Objectifs : 4 420 → 4 480

Lecture : Retour progressif de l’intérêt acheteur en anticipation de la nouvelle année

📉 Scénario de Repli Plus Profond

Déclencheur : Cassure durable sous 4 280

Objectifs : 4 200 → 4 120

Lecture : Correction dictée par la liquidité dans une structure haussière plus large

🏁 Perspectives pour le 29 décembre 2025

Pour le 29 décembre 2025, XAU/USD reste structurellement haussier, mais le contexte de marché favorise clairement la patience, la réduction de l’exposition et une gestion rigoureuse du risque. Avec une volatilité comprimée et une participation limitée, les traders devraient se concentrer sur des réactions de prix nettes aux niveaux techniques clés, plutôt que sur des prises de position agressives.

👉 Une sortie confirmée du range actuel devrait définir la dynamique du début du mois de janvier, lorsque la liquidité et la conviction directionnelle reviendront sur les marchés.

D’ici là, discipline et précision restent essentielles.



