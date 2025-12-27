Calcul de la moyenne à l'aide d'indicateurs modernes / Télécharger Ready Free EA

On peut critiquer autant qu'on veut les systèmes de trading basés sur la méthode du lissage, mais ils figurent toujours régulièrement en tête des services de signaux et des présentations du marché MQL. Cela s'explique probablement par le fait que la plupart des gens ne sont pas faits pour le trading sous sa forme classique (pertes prolongées, mois sans nouveau sommet). Il est bien plus satisfaisant de voir son solde atteindre un nouveau maximum chaque jour, quel que soit le risque encouru pour la totalité de son dépôt. D'une manière ou d'une autre, la méthode du lissage, en tant que stratégie de gestion de capital, reste d'actualité en 2026.





Il y a un an, j'ai décidé de faire le tri dans ma collection d'indicateurs. Ce faisant, il est devenu évident que de nombreux outils devaient être combinés en un seul indicateur. C'est ainsi qu'est né l'indicateur de moyenne mobile double le plus multifonctionnel et le plus puissant : Moving Average Cross Signal . La communauté MQL nous apporte énormément, et son développement est notre objectif commun ! L'indicateur est disponible gratuitement : https://www.mql5.com/en/market/product/148478









Je viens tout juste de combiner la moyenne mobile et le signal de croisement des moyennes mobiles . Le conseiller expert est encore en développement et n'ouvre que des positions longues. Mais le potentiel de cette combinaison est déjà évident. J'ai configuré les paramètres pour la paire GBP/USD en unité de temps H1. Les avantages incluent un dépôt initial très faible de 50 $ et une période sans nouveau plus haut de moins d'une semaine.









Pour utiliser le conseiller expert, vous devez télécharger gratuitement l'indicateur « Moving Average Cross Signal » depuis MQL Market et le conserver dans le dossier « Indicators/Market » de MQL Market. Le conseiller expert est configuré pour la paire GBP/USD sur l'unité de temps H1 (1 heure). Cependant, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel symbole et unité de temps en ajustant vous-même les paramètres.







Nouvelles approches prometteuses pour la moyenne



Parallèlement, plusieurs nouveaux modèles d'augmentation du volume de positions ont été développés. Le paramètre « GridMode » du conseiller expert permet cela.

« GridMode » = 0 – la méthode classique, où chaque nouvelle position dans une série est ouverte avec un volume accru. Le multiplicateur de volume est défini par le paramètre « KLot » .

« GridMode » = 2 – une nouveauté ! Le TakeProfit d'une série d'ordres est défini en pourcentage au niveau d'inversion de tendance. Le volume est calculé en fonction de ce pourcentage. La distance est définie à l'aide du paramètre « TP_Grid ».







Conclusions du projet « Moyenne + Signal croisé à moyenne mobile »



Le projet présenté illustre clairement l'évolution du trading sur grille, le transformant d'une roulette russe risquée en une méthodologie plus systématique. Voici les points clés :

Victoire psychologique sur le trading classique. La persistance de la méthode des moyennes s'explique principalement non par sa supériorité mathématique, mais par le fait qu'elle satisfait un besoin psychologique fondamental du trader : observer une croissance régulière de son compte. En promettant « une période sans nouveau sommet pendant moins d'une semaine », l'expert joue directement sur ce besoin, offrant un moyen « légal » d'atteindre cet objectif, tout en s'appuyant sur une base analytique. La moyenne devient un outil, et non une stratégie. Il s'agit là de la percée conceptuelle la plus importante. Au lieu d'ouvrir des ordres de manière aveugle à intervalles fixes, Le signal principal de l'indicateur de croisement de moyennes mobiles est le suivant : la moyenne est désormais une tactique de gestion de capital. à l'intérieur Une stratégie de suivi de tendance visant à consolider une position et à accélérer sa rentabilité lors d'une correction. Cela modifie le rendement attendu du système. Méthode innovante GridMode = 2 - moyenne « intelligente ». Il ne s'agit pas simplement d'une nouvelle option, mais d'un pas vers une gestion automatisée des risques. La sélection algorithmique du volume pour un niveau de prise de profit donné ( TP_Grid ) est une tentative calculer le scénario de sortie à l'avance pour l'ensemble de la grille. Cette approche est potentiellement plus efficace que la croissance géométrique classique ( GridMode = 0 ), car elle vise à optimiser l'utilisation des dépôts en fonction des conditions de marché spécifiques (repli attendu). Accessibilité et synergie. L'association d'un indicateur gratuit et performant et d'un conseiller expert accessible avec un dépôt minimum de 50 $ crée une barrière à l'entrée très basse. Cela permet à un large éventail de traders de tester concrètement cette approche hybride, ce qui est précieux pour le développement de la communauté. Perspectives et axes de croissance. Un potentiel énorme sera révélé grâce à : Ajout Logique symétrique pour les ventes .

Mise en œuvre niveaux de protection dynamiques (par exemple, couper le réseau lorsque le signal indicateur est dans la direction opposée).

Étendu modes GridMode , en tenant compte de la volatilité (ATR).



