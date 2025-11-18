Panneau de trading — un assistant de trading multifonctionnel

🔥Trade Panel🔥 est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading.

✅ Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic:

Ouvrez des ordres et des positions en attente avec calcul automatique des risques.

Ouvrez plusieurs ordres et positions en un seul clic.

Ouvrez des Grille de ordres.

Ouvrez des positions sur plusieurs symboles en un seul clic.

Clôturez les ordres et positions en attente par groupes.

Inversion de position (fermeture Achat > ouverture Vente et fermeture Vente > ouverture Achat).

Verrouillage d'une position (égaliser les volumes des positions d'achat et de vente en ouvrant une position avec le volume manquant).

Fermeture partielle de toutes les positions en un clic.

Définition du take profit et du stop loss pour toutes les positions au même niveau de prix.

Définition du stop loss pour toutes les positions au niveau d'équilibre de la position.

✅ Lors de l'ouverture d'ordres et de positions, les fonctions suivantes peuvent être appliquées:

Répartition du volume calculé entre plusieurs ordres ou positions (lors de l'ouverture de plusieurs ordres et positions en un clic).

Visualisation des niveaux de trading au moment de l'ouverture d'un nouvel ordre sur le graphique.

Ouvrez une position uniquement si le spread actuel ne dépasse pas celui spécifié.

Ratio automatique entre take profit et stop loss.

Stop loss virtuel et take profit.

Augmentation automatique du stop loss et du take profit de la taille du spread actuel.

Calcul du take profit et du stop loss en fonction des lectures de l'indicateur ATR.

Définition de la date d'expiration d'une ordre en attente.

Configuration d'un ordre en attente trailing (l'ordre en attente se déplace automatiquement derrière le prix actuel avec une distance spécifiée à chaque fois que le prix change).

Possibilité de gérer les ordres et les positions qui ont été ouverts depuis un terminal mobile (téléphone).

✅ Gestionnaire de risques et rapport de trading. Permet d'analyser l'historique des transactions:

Affiche l'historique des transactions sur un graphique. Vous permet de choisir d'afficher uniquement les positions d'achat, de vente, rentables et de perte sur le graphique.

Crée un rapport de trading pour le symbole actuel ou pour l'ensemble du compte.

✅ Vous permet de contrôler le risque sur votre compte de trading:

Affiche le bénéfice par jour, par semaine et par mois.

Limite les pertes quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles.

Limites des profits quotidiens, hebdomadaires et mensuels.

Limite le nombre de transactions par jour.

✅ Lorsque la limite est atteinte, elle peut:

Affichez des messages sur un graphique, envoyez des notifications sur votre téléphone ou envoyez un e-mail.

Fermez toutes les positions et les ordres en attente.

Verrouiller les positions (égaliser les volumes des positions d'achat et de vente en ouvrant une position avec le volume manquant).

Fermez le terminal jusqu'au lendemain.

✅ Ordres OCO. Vous permet de créer des ordres OCO.

Les ordres OCO sont deux ordres en attente liés par une fonction d'annulation mutuelle: lorsqu'un ordre est exécuté, le deuxième ordre est supprimé.

✅ Clôture des ordres et des positions. Vous permet de fermer tous les ordres et positions en attente si le profit ou la perte totale des positions atteint une valeur spécifiée:

Peut fermer des ordres et des positions sur le symbole actuel ou sur l'ensemble du compte.

Il peut prendre en compte le profit sur les positions Achat+Vente, ou uniquement Achat, ou uniquement Vente.

Peut fermer toutes les positions et tous les ordres ou uniquement les types sélectionnés.

✅ Tâches. Permet de définir des tâches pour l'ouverture et la fermeture des ordres et des positions:

La tâche est activée lorsque le temps spécifié est atteint, lorsque le prix touche la ligne de tâche ou lorsqu'une autre tâche est activée.

La tâche peut ouvrir ou fermer tout type d'ordres et de positions.

✅ Fonction Trailing stop. Permet de définir une fonction de trailing stop pour une position (déplacer le stop loss vers le profit selon un algorithme spécifique).

7 types de trailing stop.

Dispose d'une fonction "Start".

Vous pouvez utiliser un stop loss virtuel.

✅ Fonction de Breakeven. Permet de définir une fonction Breakeven pour une position (lorsqu'un bénéfice spécifié est atteint, déplacer le stop loss au prix d'ouverture de la position):

Le nombre de niveaux Breakeven par position n'est pas limité.

Vous permet de définir le décalage entre le prix d'ouverture de la position et le prix du stop loss.

Vous pouvez utiliser un stop loss virtuel.

Vous permet de définir la distance dans l'une des quatre options de mesure: en points, en pourcentage de stop loss, en pourcentage de take profit ou en prix.

✅ Fonction de Partial Close. Permet de définir la fonction de Partial Close de position (fermeture d'une partie de la position lorsqu'un profit ou une perte spécifié est atteint):

Le nombre de niveaux de Partial Close par position n'est pas limité.

Vous permet de définir le volume de clôture dans l'une des trois options de mesure: taille de lot fixe, % de la taille de lot actuelle, % de la taille de lot initiale.

Vous permet de définir la distance dans l'une des cinq options de mesure: en points, en pourcentage de stop loss, en pourcentage de take profit, en prix, en points + trailing.

✅ Alerte. Vous permet de définir une alerte qui sera déclenchée lorsque le prix touche une ligne spécifiée ou atteint une heure spécifiée.

Les alertes peuvent être affichées sur un graphique et dans des messages envoyés par e-mail ou sur un téléphone portable.

✅ Gestion des graphiques. Permet de changer de symboles sur les graphiques terminaux et d'analyser les données par symboles:

Vous pouvez créer jusqu'à 4 listes de symboles. La liste des symboles et son nom sont spécifiés par l'utilisateur.

Vous pouvez sélectionner un symbole comme favori.

Une liste distincte de symboles qui ont des ordres et des positions ouverts.

Les boutons avec un symbole peuvent être mis en évidence dans n'importe quelle couleur.

✅ Panneau d'information. Affiche les informations actuelles sur le symbole:

Spread.

Temps jusqu'à la fermeture du bar.

Bénéficiez des positions ouvertes sur le symbole actuel.

Nombre de positions et leur volume d'échange.

Lectures de l'indicateur ATR.

Réserve de marche de l'indicateur ATR.

Prix d'équilibre pour les positions sur le symbole actuel.

✅ Gestion des ordres et des positions. Permet de gérer les paramètres de ordre et de position:

Modifiez le stop loss et le take profit.

Modifiez le stop loss virtuel et le take profit.

Modifier la fonction de Trailing stop.

Modifier la fonction de Breakeven.

Modifier la fonction de Partial Close.

Fermeture totale ou partielle d'une position.

Suppression automatique d'une ordre en attente à une heure ou à un prix spécifié.

✅ Gestion de la grille de ordre. Permet de gérer les paramètres de la grille de ordre: