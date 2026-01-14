SeñalesSecciones
Daniel Vargas Paz

Awesome Grid

Daniel Vargas Paz
0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 31%
PrimusGlobal-Live-7
1:1
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 894
Transacciones Rentables:
1 191 (62.88%)
Transacciones Irrentables:
703 (37.12%)
Mejor transacción:
439.80 EUR
Peor transacción:
-364.30 EUR
Beneficio Bruto:
20 680.16 EUR (585 431 pips)
Pérdidas Brutas:
-19 431.04 EUR (416 699 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (286.02 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
609.25 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
33.91%
Carga máxima del depósito:
79.24%
Último trade:
2 minutos
Trades a la semana:
630
Tiempo medio de espera:
30 minutos
Factor de Recuperación:
1.14
Transacciones Largas:
1 045 (55.17%)
Transacciones Cortas:
849 (44.83%)
Factor de Beneficio:
1.06
Beneficio Esperado:
0.66 EUR
Beneficio medio:
17.36 EUR
Pérdidas medias:
-27.64 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-674.78 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-674.78 EUR (9)
Crecimiento al mes:
26.75%
Trading algorítmico:
79%
Reducción de balance:
Absoluto:
340.42 EUR
Máxima:
1 093.02 EUR (23.00%)
Reducción relativa:
De balance:
23.00% (1 093.02 EUR)
De fondos:
2.72% (146.18 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD# 1271
.DE30_ 568
USDJPY# 51
GBPUSD# 3
EURUSD# 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD# 1.6K
.DE30_ -133
USDJPY# -12
GBPUSD# -1
EURUSD# 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD# 82K
.DE30_ 89K
USDJPY# -1.1K
GBPUSD# -70
EURUSD# 1
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +439.80 EUR
Peor transacción: -364 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +286.02 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -674.78 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PrimusGlobal-Live-7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

🚀 Transforma Tu Trading con Nuestro Sistema Probado de Señales

Bienvenido a una Experiencia de Trading Revolucionaria

¿Estás listo para acceder a un sofisticado sistema de trading que combina la precisión del análisis algorítmico con la sabiduría de la supervisión manual sistemática? Nuestro Sistema Premium de Señales ofrece resultados consistentes a través de una metodología probada en batalla que ha sido refinada durante años de experiencia real en el mercado.


💎 Lo Que Hace Único a Nuestro Sistema

Enfoque de Inteligencia Híbrida

  • Estrategia Algorítmica + Manual Sistemática: Obtén lo mejor de ambos mundos. Nuestros algoritmos avanzados escanean los mercados 24/7, mientras que nuestra supervisión manual sistemática asegura que solo las señales de más alta calidad te lleguen. Este enfoque de doble capa filtra el ruido y maximiza el potencial de beneficios.

Reconocimiento Avanzado de Patrones de Reversión

  • Patrones de Reversión Basados en RSI: Nuestro sistema identifica puntos de reversión de alta probabilidad utilizando análisis sofisticado de RSI combinado con reconocimiento de patrones propietario. Entra en operaciones en momentos óptimos cuando el mercado está listo para girar a tu favor.

Gestión de Riesgo Inteligente

  • Estrategia de Grid Seguro: A diferencia de los sistemas de grid tradicionales peligrosos, nuestro enfoque de grid seguro protege tu capital mientras multiplica las oportunidades de beneficio. Cada nivel de grid es cuidadosamente calculado basándose en la volatilidad y el momentum del mercado.

Técnica de Martingala Controlada

  • Dimensionamiento de Posición Disciplinado: Empleamos una metodología de martingala controlada con parámetros de riesgo estrictos. Esto significa promediado estratégico de posiciones que trabaja CON el mercado, no en su contra—siempre dentro de límites de exposición seguros.


🎯 ¿Por Qué Suscribirte a Nuestras Señales?

Rendimiento Consistente: Historial de crecimiento constante con drawdowns controlados

Cobertura de Mercado 24/7: Nunca pierdas una oportunidad de trading, día o noche

Ejecución en Tiempo Real: Entrega instantánea de señales a través de la plataforma MetaTrader 4/5

Transparencia Total: Historial completo de trading y estadísticas detalladas disponibles

Gestión de Riesgo Profesional: Cada operación incluye niveles predefinidos de stop-loss y take-profit

Configuración Fácil: Suscripción con un clic en MQL5 Signals—comienza a copiar operaciones en minutos

No Se Requiere Experiencia en Trading: Nuestro sistema hace el trabajo pesado por ti


📊 ¿Para Quién Es Esto?

  • Profesionales ocupados que buscan ingresos pasivos de trading
  • Traders que buscan diversificar su portafolio de estrategias
  • Inversores que buscan retornos consistentes con riesgo gestionado
  • Cualquiera cansado de decisiones de trading emocionales


🔥 Comienza a Obtener Beneficios Hoy

Únete a cientos de suscriptores satisfechos que han transformado sus resultados de trading. Nuestro sistema trabaja mientras duermes, asegurando que nunca pierdas oportunidades rentables en los mercados globales.

Suscríbete ahora en MQL5 Signals y experimenta la diferencia de señales de trading de nivel profesional.


No hay comentarios
2026.01.14 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
Copiar

