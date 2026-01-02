SeñalesSecciones
Total de Trades:
97
Transacciones Rentables:
71 (73.19%)
Transacciones Irrentables:
26 (26.80%)
Mejor transacción:
24.93 USD
Peor transacción:
-16.58 USD
Beneficio Bruto:
287.60 USD (2 612 pips)
Pérdidas Brutas:
-124.84 USD (795 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (33.46 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
55.78 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
49 minutos
Factor de Recuperación:
8.33
Transacciones Largas:
36 (37.11%)
Transacciones Cortas:
61 (62.89%)
Factor de Beneficio:
2.30
Beneficio Esperado:
1.68 USD
Beneficio medio:
4.05 USD
Pérdidas medias:
-4.80 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-4.28 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-17.68 USD (2)
Crecimiento al mes:
15.27%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.01 USD
Máxima:
19.54 USD (4.79%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.08 × 13
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
otros 38...
TradingBro aprovecha la dinámica de las aperturas de mercado en Londres y Nueva York (Opening Range Breakout). Para absorber con precisión los movimientos del mercado, utilizamos un método de cuadrícula inteligente para optimizar el precio medio. https://tradingbro.info
No hay comentarios
2026.01.02 15:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
