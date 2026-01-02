- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
97
Transacciones Rentables:
71 (73.19%)
Transacciones Irrentables:
26 (26.80%)
Mejor transacción:
24.93 USD
Peor transacción:
-16.58 USD
Beneficio Bruto:
287.60 USD (2 612 pips)
Pérdidas Brutas:
-124.84 USD (795 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (33.46 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
55.78 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
49 minutos
Factor de Recuperación:
8.33
Transacciones Largas:
36 (37.11%)
Transacciones Cortas:
61 (62.89%)
Factor de Beneficio:
2.30
Beneficio Esperado:
1.68 USD
Beneficio medio:
4.05 USD
Pérdidas medias:
-4.80 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-4.28 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-17.68 USD (2)
Crecimiento al mes:
15.27%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.01 USD
Máxima:
19.54 USD (4.79%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|97
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|163
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|1.8K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +24.93 USD
Peor transacción: -17 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +33.46 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4.28 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.08 × 13
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
otros 38...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
TradingBro aprovecha la dinámica de las aperturas de mercado en Londres y Nueva York (Opening Range Breakout). Para absorber con precisión los movimientos del mercado, utilizamos un método de cuadrícula inteligente para optimizar el precio medio. https://tradingbro.info
No hay comentarios