- 자본
- 축소
트레이드:
109
이익 거래:
78 (71.55%)
손실 거래:
31 (28.44%)
최고의 거래:
24.93 USD
최악의 거래:
-16.58 USD
총 수익:
326.18 USD (3 072 pips)
총 손실:
-157.85 USD (1 416 pips)
연속 최대 이익:
14 (33.46 USD)
연속 최대 이익:
55.78 USD (10)
샤프 비율:
0.28
거래 활동:
43.00%
최대 입금량:
13.61%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
7.60
롱(주식매수):
41 (37.61%)
숏(주식차입매도):
68 (62.39%)
수익 요인:
2.07
기대수익:
1.54 USD
평균 이익:
4.18 USD
평균 손실:
-5.09 USD
연속 최대 손실:
3 (-21.42 USD)
연속 최대 손실:
-21.42 USD (3)
월별 성장률:
9.89%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5.01 USD
최대한의:
22.16 USD (4.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.27% (20.62 USD)
자본금별:
17.08% (166.53 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|109
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|168
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|1.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +24.93 USD
최악의 거래: -17 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +33.46 USD
연속 최대 손실: -21.42 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.14 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
TradingBro는 런던과 뉴욕(Opening Range Breakout)의 시장 개방 모멘텀을 활용합니다. 시장 움직임을 정확하게 포착하기 위해 지능형 그리드 방법을 사용하여 평균 가격을 최적화합니다. https://tradingbro.info
