- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
97
利益トレード:
71 (73.19%)
損失トレード:
26 (26.80%)
ベストトレード:
24.93 USD
最悪のトレード:
-16.58 USD
総利益:
287.60 USD (2 612 pips)
総損失:
-124.84 USD (795 pips)
最大連続の勝ち:
14 (33.46 USD)
最大連続利益:
55.78 USD (10)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
49 分
リカバリーファクター:
8.33
長いトレード:
36 (37.11%)
短いトレード:
61 (62.89%)
プロフィットファクター:
2.30
期待されたペイオフ:
1.68 USD
平均利益:
4.05 USD
平均損失:
-4.80 USD
最大連続の負け:
3 (-4.28 USD)
最大連続損失:
-17.68 USD (2)
月間成長:
15.27%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.01 USD
最大の:
19.54 USD (4.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|97
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|163
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|1.8K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +24.93 USD
最悪のトレード: -17 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +33.46 USD
最大連続損失: -4.28 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.08 × 13
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
38 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
TradingBroは、ロンドンとニューヨーク（Opening Range Breakout）での市場開放の勢いを利用しています。市場の動きを正確に把握するために、インテリジェントなグリッド方式を使用して平均価格を最適化します。 https://tradingbro.info
レビューなし