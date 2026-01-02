シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / TradingBro
Viktor Kisman

TradingBro

Viktor Kisman
レビュー0件
5週間
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
97
利益トレード:
71 (73.19%)
損失トレード:
26 (26.80%)
ベストトレード:
24.93 USD
最悪のトレード:
-16.58 USD
総利益:
287.60 USD (2 612 pips)
総損失:
-124.84 USD (795 pips)
最大連続の勝ち:
14 (33.46 USD)
最大連続利益:
55.78 USD (10)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
49 分
リカバリーファクター:
8.33
長いトレード:
36 (37.11%)
短いトレード:
61 (62.89%)
プロフィットファクター:
2.30
期待されたペイオフ:
1.68 USD
平均利益:
4.05 USD
平均損失:
-4.80 USD
最大連続の負け:
3 (-4.28 USD)
最大連続損失:
-17.68 USD (2)
月間成長:
15.27%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.01 USD
最大の:
19.54 USD (4.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 97
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 163
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 1.8K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +24.93 USD
最悪のトレード: -17 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +33.46 USD
最大連続損失: -4.28 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.08 × 13
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
38 より多く...
TradingBroは、ロンドンとニューヨーク（Opening Range Breakout）での市場開放の勢いを利用しています。市場の動きを正確に把握するために、インテリジェントなグリッド方式を使用して平均価格を最適化します。 https://tradingbro.info
レビューなし
2026.01.02 15:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
