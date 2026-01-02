- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
97
Profit Trade:
71 (73.19%)
Loss Trade:
26 (26.80%)
Best Trade:
24.93 USD
Worst Trade:
-16.58 USD
Profitto lordo:
287.60 USD (2 612 pips)
Perdita lorda:
-124.84 USD (795 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (33.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
55.78 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
49 minuti
Fattore di recupero:
8.33
Long Trade:
36 (37.11%)
Short Trade:
61 (62.89%)
Fattore di profitto:
2.30
Profitto previsto:
1.68 USD
Profitto medio:
4.05 USD
Perdita media:
-4.80 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-4.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.68 USD (2)
Crescita mensile:
15.27%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.01 USD
Massimale:
19.54 USD (4.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|97
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|163
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.8K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.93 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +33.46 USD
Massima perdita consecutiva: -4.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.08 × 13
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
TradingBro sfrutta la dinamica delle aperture di mercato a Londra e New York (Opening Range Breakout). Per catturare con precisione i movimenti del mercato, utilizziamo un metodo di griglia intelligente per ottimizzare il prezzo medio. https://tradingbro.info
