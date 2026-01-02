SegnaliSezioni
Viktor Kisman

TradingBro

Viktor Kisman
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
97
Profit Trade:
71 (73.19%)
Loss Trade:
26 (26.80%)
Best Trade:
24.93 USD
Worst Trade:
-16.58 USD
Profitto lordo:
287.60 USD (2 612 pips)
Perdita lorda:
-124.84 USD (795 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (33.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
55.78 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
49 minuti
Fattore di recupero:
8.33
Long Trade:
36 (37.11%)
Short Trade:
61 (62.89%)
Fattore di profitto:
2.30
Profitto previsto:
1.68 USD
Profitto medio:
4.05 USD
Perdita media:
-4.80 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-4.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.68 USD (2)
Crescita mensile:
15.27%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.01 USD
Massimale:
19.54 USD (4.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 97
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 163
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.8K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.93 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +33.46 USD
Massima perdita consecutiva: -4.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.08 × 13
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
38 più
TradingBro sfrutta la dinamica delle aperture di mercato a Londra e New York (Opening Range Breakout). Per catturare con precisione i movimenti del mercato, utilizziamo un metodo di griglia intelligente per ottimizzare il prezzo medio. https://tradingbro.info
Non ci sono recensioni
2026.01.02 15:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
