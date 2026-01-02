- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
97
Negociações com lucro:
71 (73.19%)
Negociações com perda:
26 (26.80%)
Melhor negociação:
24.93 USD
Pior negociação:
-16.58 USD
Lucro bruto:
287.60 USD (2 612 pips)
Perda bruta:
-124.84 USD (795 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (33.46 USD)
Máximo lucro consecutivo:
55.78 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
49 minutos
Fator de recuperação:
8.33
Negociações longas:
36 (37.11%)
Negociações curtas:
61 (62.89%)
Fator de lucro:
2.30
Valor esperado:
1.68 USD
Lucro médio:
4.05 USD
Perda média:
-4.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-4.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-17.68 USD (2)
Crescimento mensal:
15.27%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.01 USD
Máximo:
19.54 USD (4.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|97
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|163
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|1.8K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +24.93 USD
Pior negociação: -17 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +33.46 USD
Máxima perda consecutiva: -4.28 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.08 × 13
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
38 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
TradingBro usa a dinâmica das aberturas de mercado em Londres e Nova York (Opening Range Breakout). Para capturar com precisão os movimentos do mercado, usamos um método de grade inteligente para otimizar o preço médio. https://tradingbro.info
Sem comentários