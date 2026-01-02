SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / TradingBro
Viktor Kisman

TradingBro

Viktor Kisman
0 comentários
5 semanas
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
97
Negociações com lucro:
71 (73.19%)
Negociações com perda:
26 (26.80%)
Melhor negociação:
24.93 USD
Pior negociação:
-16.58 USD
Lucro bruto:
287.60 USD (2 612 pips)
Perda bruta:
-124.84 USD (795 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (33.46 USD)
Máximo lucro consecutivo:
55.78 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
49 minutos
Fator de recuperação:
8.33
Negociações longas:
36 (37.11%)
Negociações curtas:
61 (62.89%)
Fator de lucro:
2.30
Valor esperado:
1.68 USD
Lucro médio:
4.05 USD
Perda média:
-4.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-4.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-17.68 USD (2)
Crescimento mensal:
15.27%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.01 USD
Máximo:
19.54 USD (4.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 97
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 163
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 1.8K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +24.93 USD
Pior negociação: -17 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +33.46 USD
Máxima perda consecutiva: -4.28 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.08 × 13
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
38 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
TradingBro usa a dinâmica das aberturas de mercado em Londres e Nova York (Opening Range Breakout). Para capturar com precisão os movimentos do mercado, usamos um método de grade inteligente para otimizar o preço médio. https://tradingbro.info
Sem comentários
2026.01.02 15:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar