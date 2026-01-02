- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
97
Gewinntrades:
71 (73.19%)
Verlusttrades:
26 (26.80%)
Bester Trade:
24.93 USD
Schlechtester Trade:
-16.58 USD
Bruttoprofit:
287.60 USD (2 612 pips)
Bruttoverlust:
-124.84 USD (795 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (33.46 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
55.78 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
49 Minuten
Erholungsfaktor:
8.33
Long-Positionen:
36 (37.11%)
Short-Positionen:
61 (62.89%)
Profit-Faktor:
2.30
Mathematische Gewinnerwartung:
1.68 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.05 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.80 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-4.28 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-17.68 USD (2)
Wachstum pro Monat :
15.27%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.01 USD
Maximaler:
19.54 USD (4.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|97
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|163
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|1.8K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +24.93 USD
Schlechtester Trade: -17 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +33.46 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4.28 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.08 × 13
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
noch 38 ...
TradingBro nutzt die Dynamik der Markteröffnungen in London und New York (Opening Range Breakout). Um Marktbewegungen präzise aufzufangen, nutzen wir ein intelligentes Grid-Verfahren zur Optimierung des Durchschnittspreises.
http://tradingbro.info
