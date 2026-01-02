SignaleKategorien
TradingBro

0 Bewertungen
5 Wochen
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
97
Gewinntrades:
71 (73.19%)
Verlusttrades:
26 (26.80%)
Bester Trade:
24.93 USD
Schlechtester Trade:
-16.58 USD
Bruttoprofit:
287.60 USD (2 612 pips)
Bruttoverlust:
-124.84 USD (795 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (33.46 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
55.78 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
49 Minuten
Erholungsfaktor:
8.33
Long-Positionen:
36 (37.11%)
Short-Positionen:
61 (62.89%)
Profit-Faktor:
2.30
Mathematische Gewinnerwartung:
1.68 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.05 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.80 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-4.28 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-17.68 USD (2)
Wachstum pro Monat :
15.27%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.01 USD
Maximaler:
19.54 USD (4.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 97
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 163
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 1.8K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +24.93 USD
Schlechtester Trade: -17 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +33.46 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4.28 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.08 × 13
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
noch 38 ...
TradingBro nutzt die Dynamik der Markteröffnungen in London und New York (Opening Range Breakout). Um Marktbewegungen präzise aufzufangen, nutzen wir ein intelligentes Grid-Verfahren zur Optimierung des Durchschnittspreises.
http://tradingbro.info
2026.01.02 15:59
