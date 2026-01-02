- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
97
Прибыльных трейдов:
71 (73.19%)
Убыточных трейдов:
26 (26.80%)
Лучший трейд:
24.93 USD
Худший трейд:
-16.58 USD
Общая прибыль:
287.60 USD (2 612 pips)
Общий убыток:
-124.84 USD (795 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (33.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
55.78 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
49 минут
Фактор восстановления:
8.33
Длинных трейдов:
36 (37.11%)
Коротких трейдов:
61 (62.89%)
Профит фактор:
2.30
Мат. ожидание:
1.68 USD
Средняя прибыль:
4.05 USD
Средний убыток:
-4.80 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-4.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-17.68 USD (2)
Прирост в месяц:
15.27%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.01 USD
Максимальная:
19.54 USD (4.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|97
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|163
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|1.8K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +24.93 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +33.46 USD
Макс. убыток в серии: -4.28 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.08 × 13
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
еще 38...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
TradingBro использует импульс открытия рынков в Лондоне и Нью-Йорке (прорыв диапазона открытия). Чтобы точно фиксировать движения рынка, мы используем интеллектуальный метод сетки для оптимизации средней цены. https://tradingbro.info
Нет отзывов