Viktor Kisman

TradingBro

Viktor Kisman
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
97
Прибыльных трейдов:
71 (73.19%)
Убыточных трейдов:
26 (26.80%)
Лучший трейд:
24.93 USD
Худший трейд:
-16.58 USD
Общая прибыль:
287.60 USD (2 612 pips)
Общий убыток:
-124.84 USD (795 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (33.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
55.78 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
49 минут
Фактор восстановления:
8.33
Длинных трейдов:
36 (37.11%)
Коротких трейдов:
61 (62.89%)
Профит фактор:
2.30
Мат. ожидание:
1.68 USD
Средняя прибыль:
4.05 USD
Средний убыток:
-4.80 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-4.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-17.68 USD (2)
Прирост в месяц:
15.27%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.01 USD
Максимальная:
19.54 USD (4.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 97
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 163
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 1.8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +24.93 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +33.46 USD
Макс. убыток в серии: -4.28 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.08 × 13
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
еще 38...
TradingBro использует импульс открытия рынков в Лондоне и Нью-Йорке (прорыв диапазона открытия). Чтобы точно фиксировать движения рынка, мы используем интеллектуальный метод сетки для оптимизации средней цены. https://tradingbro.info
Нет отзывов
2026.01.02 15:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
