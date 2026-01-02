SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TradingBro
Viktor Kisman

TradingBro

Viktor Kisman
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
97
Kârla kapanan işlemler:
71 (73.19%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (26.80%)
En iyi işlem:
24.93 USD
En kötü işlem:
-16.58 USD
Brüt kâr:
287.60 USD (2 612 pips)
Brüt zarar:
-124.84 USD (795 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (33.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
55.78 USD (10)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
49 dakika
Düzelme faktörü:
8.33
Alış işlemleri:
36 (37.11%)
Satış işlemleri:
61 (62.89%)
Kâr faktörü:
2.30
Beklenen getiri:
1.68 USD
Ortalama kâr:
4.05 USD
Ortalama zarar:
-4.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-4.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.68 USD (2)
Aylık büyüme:
15.27%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.01 USD
Maksimum:
19.54 USD (4.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 97
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 163
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.8K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.93 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +33.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.08 × 13
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
38 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
TradingBro, Londra ve New York'taki piyasa açılışlarının ivmesinden yararlanır (Opening Range Breakout). Piyasa hareketlerini doğru bir şekilde yakalamak için ortalama fiyatı optimize etmek için akıllı bir şebeke yöntemi kullanıyoruz. https://tradingbro.info
İnceleme yok
2026.01.02 15:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol