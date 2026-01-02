- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
97
Kârla kapanan işlemler:
71 (73.19%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (26.80%)
En iyi işlem:
24.93 USD
En kötü işlem:
-16.58 USD
Brüt kâr:
287.60 USD (2 612 pips)
Brüt zarar:
-124.84 USD (795 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (33.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
55.78 USD (10)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
49 dakika
Düzelme faktörü:
8.33
Alış işlemleri:
36 (37.11%)
Satış işlemleri:
61 (62.89%)
Kâr faktörü:
2.30
Beklenen getiri:
1.68 USD
Ortalama kâr:
4.05 USD
Ortalama zarar:
-4.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-4.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.68 USD (2)
Aylık büyüme:
15.27%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.01 USD
Maksimum:
19.54 USD (4.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|97
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|163
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.8K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +24.93 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +33.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.08 × 13
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
TradingBro, Londra ve New York'taki piyasa açılışlarının ivmesinden yararlanır (Opening Range Breakout). Piyasa hareketlerini doğru bir şekilde yakalamak için ortalama fiyatı optimize etmek için akıllı bir şebeke yöntemi kullanıyoruz. https://tradingbro.info
İnceleme yok