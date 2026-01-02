- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
97
盈利交易:
71 (73.19%)
亏损交易:
26 (26.80%)
最好交易:
24.93 USD
最差交易:
-16.58 USD
毛利:
287.60 USD (2 612 pips)
毛利亏损:
-124.84 USD (795 pips)
最大连续赢利:
14 (33.46 USD)
最大连续盈利:
55.78 USD (10)
夏普比率:
0.31
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
49 分钟
采收率:
8.33
长期交易:
36 (37.11%)
短期交易:
61 (62.89%)
利润因子:
2.30
预期回报:
1.68 USD
平均利润:
4.05 USD
平均损失:
-4.80 USD
最大连续失误:
3 (-4.28 USD)
最大连续亏损:
-17.68 USD (2)
每月增长:
15.27%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
5.01 USD
最大值:
19.54 USD (4.79%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|97
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|163
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|1.8K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +24.93 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +33.46 USD
最大连续亏损: -4.28 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.08 × 13
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
TradingBro利用了倫敦和紐約市場開盤的勢頭（開盤範圍突破）。为了准确捕捉市场走势，我们使用智能网格方法来优化平均价格。https://tradingbro.info
