Viktor Kisman

TradingBro

Viktor Kisman
5
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
97
盈利交易:
71 (73.19%)
亏损交易:
26 (26.80%)
最好交易:
24.93 USD
最差交易:
-16.58 USD
毛利:
287.60 USD (2 612 pips)
毛利亏损:
-124.84 USD (795 pips)
最大连续赢利:
14 (33.46 USD)
最大连续盈利:
55.78 USD (10)
夏普比率:
0.31
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
49 分钟
采收率:
8.33
长期交易:
36 (37.11%)
短期交易:
61 (62.89%)
利润因子:
2.30
预期回报:
1.68 USD
平均利润:
4.05 USD
平均损失:
-4.80 USD
最大连续失误:
3 (-4.28 USD)
最大连续亏损:
-17.68 USD (2)
每月增长:
15.27%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
5.01 USD
最大值:
19.54 USD (4.79%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 97
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 163
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 1.8K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +24.93 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +33.46 USD
最大连续亏损: -4.28 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.08 × 13
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
38 更多...
TradingBro利用了倫敦和紐約市場開盤的勢頭（開盤範圍突破）。为了准确捕捉市场走势，我们使用智能网格方法来优化平均价格。https://tradingbro.info
2026.01.02 15:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
