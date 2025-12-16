- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
9 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
3.73 EUR
Peor transacción:
0.00 EUR
Beneficio Bruto:
22.63 EUR (3 365 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 EUR
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (22.63 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
22.63 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
4.55
Actividad comercial:
89.10%
Carga máxima del depósito:
4.27%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
3 (33.33%)
Transacciones Cortas:
6 (66.67%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
2.51 EUR
Beneficio medio:
2.51 EUR
Pérdidas medias:
0.00 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 EUR (0)
Crecimiento al mes:
4.53%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
0.00 EUR (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 EUR)
De fondos:
5.74% (29.32 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|2
|EURAUD
|1
|EURJPY
|1
|EURCAD
|1
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|8
|USDJPY
|5
|EURAUD
|2
|EURJPY
|2
|EURCAD
|3
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|829
|USDJPY
|832
|EURAUD
|351
|EURJPY
|403
|EURCAD
|383
|USDCHF
|249
|AUDUSD
|318
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +3.73 EUR
Peor transacción: -0 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +22.63 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
RoboForex-ECN-3
|0.19 × 122
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live04
|0.23 × 13
|
ICMarkets-Live05
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.46 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 8
|
Tickmill-Live04
|0.55 × 988
|
Tickmill-Live08
|0.63 × 38
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
AMarkets-Real
|0.92 × 61
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.99 × 417
|
RoboForex-ECN-2
|1.00 × 7
|
Exness-Real
|1.00 × 1
|
Exness-Real28
|1.00 × 13
|
RoboForex-Prime
|1.03 × 2494
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 300
|
Alpari-Pro.ECN
|1.04 × 56
|
TitanFX-01
|1.13 × 24
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.14 × 78
otros 42...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
5%
0
0
USD
USD
523
EUR
EUR
3
100%
9
100%
89%
n/a
2.51
EUR
EUR
6%
1:300