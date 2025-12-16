- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
9 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
3.73 EUR
最悪のトレード:
0.00 EUR
総利益:
22.63 EUR (3 365 pips)
総損失:
0.00 EUR
最大連続の勝ち:
9 (22.63 EUR)
最大連続利益:
22.63 EUR (9)
シャープレシオ:
4.55
取引アクティビティ:
89.10%
最大入金額:
4.27%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
3 (33.33%)
短いトレード:
6 (66.67%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
2.51 EUR
平均利益:
2.51 EUR
平均損失:
0.00 EUR
最大連続の負け:
0 (0.00 EUR)
最大連続損失:
0.00 EUR (0)
月間成長:
4.53%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
0.00 EUR (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 EUR)
エクイティによる:
5.74% (29.32 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|2
|EURAUD
|1
|EURJPY
|1
|EURCAD
|1
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|8
|USDJPY
|5
|EURAUD
|2
|EURJPY
|2
|EURCAD
|3
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|829
|USDJPY
|832
|EURAUD
|351
|EURJPY
|403
|EURCAD
|383
|USDCHF
|249
|AUDUSD
|318
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.73 EUR
最悪のトレード: -0 EUR
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +22.63 EUR
最大連続損失: -0.00 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
RoboForex-ECN-3
|0.19 × 122
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live04
|0.23 × 13
|
ICMarkets-Live05
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.46 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 8
|
Tickmill-Live04
|0.55 × 988
|
Tickmill-Live08
|0.63 × 38
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
AMarkets-Real
|0.92 × 61
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.99 × 417
|
RoboForex-ECN-2
|1.00 × 7
|
Exness-Real
|1.00 × 1
|
Exness-Real28
|1.00 × 13
|
RoboForex-Prime
|1.03 × 2494
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 300
|
Alpari-Pro.ECN
|1.04 × 56
|
TitanFX-01
|1.13 × 24
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.14 × 78
