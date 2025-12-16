리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-Real17 0.00 × 2 ICMarkets-Live10 0.00 × 4 RoboMarketsLLC-ECN-2 0.00 × 2 TickmillUK-Live03 0.14 × 7 ICMarkets-Live04 0.16 × 19 ICMarkets-Live14 0.20 × 5 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.20 × 49 RoboForex-ECN-3 0.26 × 159 ICMarkets-Live05 0.40 × 5 ICMarkets-Live16 0.40 × 10 ICMarketsSC-Live25 0.46 × 41 ICMarketsSC-Live17 0.50 × 2 Tickmill-Live04 0.55 × 988 Tickmill-Live08 0.63 × 38 ICMarketsSC-Live04 0.75 × 4 AMarkets-Real 0.97 × 74 TMGM.TradeMax-Live7 0.99 × 417 RoboForex-ECN-2 1.00 × 7 Exness-Real28 1.00 × 13 Exness-Real 1.00 × 1 RoboForex-Prime 1.01 × 2559 Alpari-Pro.ECN 1.01 × 69 ICMarketsSC-Live33 1.03 × 300 TitanFX-01 1.13 × 24 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 1.14 × 78 43 더...