- 자본
- 축소
트레이드:
12
이익 거래:
12 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
3.73 EUR
최악의 거래:
0.00 EUR
총 수익:
30.06 EUR (4 487 pips)
총 손실:
0.00 EUR
연속 최대 이익:
12 (30.06 EUR)
연속 최대 이익:
30.06 EUR (12)
샤프 비율:
4.52
거래 활동:
90.11%
최대 입금량:
4.27%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
4 (33.33%)
숏(주식차입매도):
8 (66.67%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
2.51 EUR
평균 이익:
2.51 EUR
평균 손실:
0.00 EUR
연속 최대 손실:
0 (0.00 EUR)
연속 최대 손실:
0.00 EUR (0)
월별 성장률:
6.01%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
0.00 EUR (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 EUR)
자본금별:
6.58% (34.86 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3
|USDJPY
|3
|EURAUD
|1
|EURJPY
|1
|EURCAD
|1
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|11
|USDJPY
|7
|EURAUD
|2
|EURJPY
|2
|EURCAD
|3
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|1.2K
|USDJPY
|1.3K
|EURAUD
|351
|EURJPY
|403
|EURCAD
|383
|USDCHF
|249
|AUDUSD
|318
|NZDUSD
|351
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3.73 EUR
최악의 거래: -0 EUR
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +30.06 EUR
연속 최대 손실: -0.00 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live04
|0.16 × 19
|
ICMarkets-Live14
|0.20 × 5
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
RoboForex-ECN-3
|0.26 × 159
|
ICMarkets-Live05
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live16
|0.40 × 10
|
ICMarketsSC-Live25
|0.46 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.55 × 988
|
Tickmill-Live08
|0.63 × 38
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
AMarkets-Real
|0.97 × 74
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.99 × 417
|
RoboForex-ECN-2
|1.00 × 7
|
Exness-Real28
|1.00 × 13
|
Exness-Real
|1.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|1.01 × 2559
|
Alpari-Pro.ECN
|1.01 × 69
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 300
|
TitanFX-01
|1.13 × 24
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.14 × 78
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
6%
0
0
USD
USD
530
EUR
EUR
3
100%
12
100%
90%
n/a
2.51
EUR
EUR
7%
1:300