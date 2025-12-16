- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
9 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
3.73 EUR
Pior negociação:
0.00 EUR
Lucro bruto:
22.63 EUR (3 365 pips)
Perda bruta:
0.00 EUR
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (22.63 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
22.63 EUR (9)
Índice de Sharpe:
4.55
Atividade de negociação:
89.10%
Depósito máximo carregado:
4.27%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
3 (33.33%)
Negociações curtas:
6 (66.67%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
2.51 EUR
Lucro médio:
2.51 EUR
Perda média:
0.00 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 EUR)
Máxima perda consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescimento mensal:
4.53%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
0.00 EUR (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Pelo Capital Líquido:
5.74% (29.32 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|2
|EURAUD
|1
|EURJPY
|1
|EURCAD
|1
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|8
|USDJPY
|5
|EURAUD
|2
|EURJPY
|2
|EURCAD
|3
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|829
|USDJPY
|832
|EURAUD
|351
|EURJPY
|403
|EURCAD
|383
|USDCHF
|249
|AUDUSD
|318
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3.73 EUR
Pior negociação: -0 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +22.63 EUR
Máxima perda consecutiva: -0.00 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
RoboForex-ECN-3
|0.19 × 122
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live04
|0.23 × 13
|
ICMarkets-Live05
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.46 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 8
|
Tickmill-Live04
|0.55 × 988
|
Tickmill-Live08
|0.63 × 38
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
AMarkets-Real
|0.92 × 61
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.99 × 417
|
RoboForex-ECN-2
|1.00 × 7
|
Exness-Real
|1.00 × 1
|
Exness-Real28
|1.00 × 13
|
RoboForex-Prime
|1.03 × 2494
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 300
|
Alpari-Pro.ECN
|1.04 × 56
|
TitanFX-01
|1.13 × 24
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.14 × 78
42 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
5%
0
0
USD
USD
523
EUR
EUR
3
100%
9
100%
89%
n/a
2.51
EUR
EUR
6%
1:300