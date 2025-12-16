- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
9 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
3.73 EUR
最差交易:
0.00 EUR
毛利:
22.63 EUR (3 365 pips)
毛利亏损:
0.00 EUR
最大连续赢利:
9 (22.63 EUR)
最大连续盈利:
22.63 EUR (9)
夏普比率:
4.55
交易活动:
89.10%
最大入金加载:
4.27%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
4 天
采收率:
0.00
长期交易:
3 (33.33%)
短期交易:
6 (66.67%)
利润因子:
n/a
预期回报:
2.51 EUR
平均利润:
2.51 EUR
平均损失:
0.00 EUR
最大连续失误:
0 (0.00 EUR)
最大连续亏损:
0.00 EUR (0)
每月增长:
4.53%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
0.00 EUR (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 EUR)
净值:
5.74% (29.32 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|2
|EURAUD
|1
|EURJPY
|1
|EURCAD
|1
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|8
|USDJPY
|5
|EURAUD
|2
|EURJPY
|2
|EURCAD
|3
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|829
|USDJPY
|832
|EURAUD
|351
|EURJPY
|403
|EURCAD
|383
|USDCHF
|249
|AUDUSD
|318
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.73 EUR
最差交易: -0 EUR
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +22.63 EUR
最大连续亏损: -0.00 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
RoboForex-ECN-3
|0.19 × 122
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live04
|0.23 × 13
|
ICMarkets-Live05
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.46 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 8
|
Tickmill-Live04
|0.55 × 988
|
Tickmill-Live08
|0.63 × 38
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
AMarkets-Real
|0.92 × 61
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.99 × 417
|
RoboForex-ECN-2
|1.00 × 7
|
Exness-Real
|1.00 × 1
|
Exness-Real28
|1.00 × 13
|
RoboForex-Prime
|1.03 × 2494
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 300
|
Alpari-Pro.ECN
|1.04 × 56
|
TitanFX-01
|1.13 × 24
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.14 × 78
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
5%
0
0
USD
USD
523
EUR
EUR
3
100%
9
100%
89%
n/a
2.51
EUR
EUR
6%
1:300