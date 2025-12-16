- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
9 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
3.73 EUR
Худший трейд:
0.00 EUR
Общая прибыль:
22.63 EUR (3 365 pips)
Общий убыток:
0.00 EUR
Макс. серия выигрышей:
9 (22.63 EUR)
Макс. прибыль в серии:
22.63 EUR (9)
Коэффициент Шарпа:
4.55
Торговая активность:
89.10%
Макс. загрузка депозита:
4.27%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
3 (33.33%)
Коротких трейдов:
6 (66.67%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
2.51 EUR
Средняя прибыль:
2.51 EUR
Средний убыток:
0.00 EUR
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
0.00 EUR (0)
Прирост в месяц:
4.53%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
0.00 EUR (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
5.74% (29.32 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|2
|EURAUD
|1
|EURJPY
|1
|EURCAD
|1
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|8
|USDJPY
|5
|EURAUD
|2
|EURJPY
|2
|EURCAD
|3
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|829
|USDJPY
|832
|EURAUD
|351
|EURJPY
|403
|EURCAD
|383
|USDCHF
|249
|AUDUSD
|318
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.73 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +22.63 EUR
Макс. убыток в серии: -0.00 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
RoboForex-ECN-3
|0.19 × 122
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live04
|0.23 × 13
|
ICMarkets-Live05
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.46 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 8
|
Tickmill-Live04
|0.55 × 988
|
Tickmill-Live08
|0.63 × 38
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
AMarkets-Real
|0.92 × 61
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.99 × 417
|
RoboForex-ECN-2
|1.00 × 7
|
Exness-Real
|1.00 × 1
|
Exness-Real28
|1.00 × 13
|
RoboForex-Prime
|1.03 × 2494
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 300
|
Alpari-Pro.ECN
|1.04 × 56
|
TitanFX-01
|1.13 × 24
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.14 × 78
еще 42...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
USD
523
EUR
EUR
3
100%
9
100%
89%
n/a
2.51
EUR
EUR
6%
1:300