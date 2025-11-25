- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
103
Transacciones Rentables:
76 (73.78%)
Transacciones Irrentables:
27 (26.21%)
Mejor transacción:
37.52 USD
Peor transacción:
-13.35 USD
Beneficio Bruto:
319.05 USD (10 392 pips)
Pérdidas Brutas:
-104.18 USD (4 672 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (31.45 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
41.76 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.32
Actividad comercial:
95.67%
Carga máxima del depósito:
0.71%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
28
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
7.61
Transacciones Largas:
79 (76.70%)
Transacciones Cortas:
24 (23.30%)
Factor de Beneficio:
3.06
Beneficio Esperado:
2.09 USD
Beneficio medio:
4.20 USD
Pérdidas medias:
-3.86 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-28.25 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-28.25 USD (3)
Crecimiento al mes:
2.09%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
28.25 USD (0.27%)
Reducción relativa:
De balance:
0.27% (28.25 USD)
De fondos:
1.26% (131.54 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|65
|EURUSD
|21
|AUDCAD
|17
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|127
|EURUSD
|49
|AUDCAD
|38
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|3.6K
|EURUSD
|822
|AUDCAD
|1.3K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +37.52 USD
Peor transacción: -13 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +31.45 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -28.25 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 330
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 320
|
ICMarketsSC-MT5
|0.05 × 822
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 647
|
FusionMarkets-Live
|0.06 × 252
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
OctaFX-Real2
|0.10 × 226
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
otros 47...
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
2%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
5
99%
103
73%
96%
3.06
2.09
USD
USD
1%
1:500