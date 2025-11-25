- 成长
交易:
103
盈利交易:
76 (73.78%)
亏损交易:
27 (26.21%)
最好交易:
37.52 USD
最差交易:
-13.35 USD
毛利:
319.05 USD (10 392 pips)
毛利亏损:
-104.18 USD (4 672 pips)
最大连续赢利:
14 (31.45 USD)
最大连续盈利:
41.76 USD (3)
夏普比率:
0.32
交易活动:
95.67%
最大入金加载:
0.71%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
28
平均持有时间:
18 小时
采收率:
7.61
长期交易:
79 (76.70%)
短期交易:
24 (23.30%)
利润因子:
3.06
预期回报:
2.09 USD
平均利润:
4.20 USD
平均损失:
-3.86 USD
最大连续失误:
3 (-28.25 USD)
最大连续亏损:
-28.25 USD (3)
每月增长:
2.09%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
28.25 USD (0.27%)
相对跌幅:
结余:
0.27% (28.25 USD)
净值:
1.26% (131.54 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|65
|EURUSD
|21
|AUDCAD
|17
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|127
|EURUSD
|49
|AUDCAD
|38
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|3.6K
|EURUSD
|822
|AUDCAD
|1.3K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +37.52 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +31.45 USD
最大连续亏损: -28.25 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 330
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 320
|
ICMarketsSC-MT5
|0.05 × 822
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 647
|
FusionMarkets-Live
|0.06 × 252
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
OctaFX-Real2
|0.10 × 226
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
