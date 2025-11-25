- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
103
Прибыльных трейдов:
76 (73.78%)
Убыточных трейдов:
27 (26.21%)
Лучший трейд:
37.52 USD
Худший трейд:
-13.35 USD
Общая прибыль:
319.05 USD (10 392 pips)
Общий убыток:
-104.18 USD (4 672 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (31.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
41.76 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
94.45%
Макс. загрузка депозита:
0.71%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
7.61
Длинных трейдов:
79 (76.70%)
Коротких трейдов:
24 (23.30%)
Профит фактор:
3.06
Мат. ожидание:
2.09 USD
Средняя прибыль:
4.20 USD
Средний убыток:
-3.86 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-28.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.25 USD (3)
Прирост в месяц:
2.09%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
28.25 USD (0.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.27% (28.25 USD)
По эквити:
1.26% (131.54 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|65
|EURUSD
|21
|AUDCAD
|17
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|127
|EURUSD
|49
|AUDCAD
|38
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|3.6K
|EURUSD
|822
|AUDCAD
|1.3K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +37.52 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +31.45 USD
Макс. убыток в серии: -28.25 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 330
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 320
|
ICMarketsSC-MT5
|0.05 × 822
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 647
|
FusionMarkets-Live
|0.06 × 252
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
OctaFX-Real2
|0.10 × 226
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
