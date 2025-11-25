СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / New10kaccount
Stijn Honore D Loones

New10kaccount

Stijn Honore D Loones
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 2%
OctaFX-Real2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
103
Прибыльных трейдов:
76 (73.78%)
Убыточных трейдов:
27 (26.21%)
Лучший трейд:
37.52 USD
Худший трейд:
-13.35 USD
Общая прибыль:
319.05 USD (10 392 pips)
Общий убыток:
-104.18 USD (4 672 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (31.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
41.76 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
94.45%
Макс. загрузка депозита:
0.71%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
7.61
Длинных трейдов:
79 (76.70%)
Коротких трейдов:
24 (23.30%)
Профит фактор:
3.06
Мат. ожидание:
2.09 USD
Средняя прибыль:
4.20 USD
Средний убыток:
-3.86 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-28.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.25 USD (3)
Прирост в месяц:
2.09%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
28.25 USD (0.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.27% (28.25 USD)
По эквити:
1.26% (131.54 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 65
EURUSD 21
AUDCAD 17
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 127
EURUSD 49
AUDCAD 38
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 3.6K
EURUSD 822
AUDCAD 1.3K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +37.52 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +31.45 USD
Макс. убыток в серии: -28.25 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexChief-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
FXView-Live
0.00 × 8
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
AFCLive-Server
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 330
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ICMarketsSC-MT5
0.05 × 822
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 647
FusionMarkets-Live
0.06 × 252
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
OctaFX-Real2
0.10 × 226
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
еще 47...
Нет отзывов
2025.12.11 05:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 05:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 04:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 04:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 03:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 03:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.07 19:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.06 06:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 20:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 23:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 23:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.26 05:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 14:21
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.25 14:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 14:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
