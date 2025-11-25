- 자본
- 축소
트레이드:
132
이익 거래:
97 (73.48%)
손실 거래:
35 (26.52%)
최고의 거래:
37.52 USD
최악의 거래:
-13.35 USD
총 수익:
393.12 USD (13 254 pips)
총 손실:
-127.11 USD (5 874 pips)
연속 최대 이익:
14 (31.45 USD)
연속 최대 이익:
41.76 USD (3)
샤프 비율:
0.34
거래 활동:
96.71%
최대 입금량:
0.71%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
9.42
롱(주식매수):
90 (68.18%)
숏(주식차입매도):
42 (31.82%)
수익 요인:
3.09
기대수익:
2.02 USD
평균 이익:
4.05 USD
평균 손실:
-3.63 USD
연속 최대 손실:
3 (-28.25 USD)
연속 최대 손실:
-28.25 USD (3)
월별 성장률:
1.99%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
28.25 USD (0.27%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.27% (28.25 USD)
자본금별:
1.26% (131.54 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|79
|EURUSD
|27
|AUDCAD
|26
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|150
|EURUSD
|63
|AUDCAD
|53
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|4.3K
|EURUSD
|1.1K
|AUDCAD
|2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +37.52 USD
최악의 거래: -13 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +31.45 USD
연속 최대 손실: -28.25 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
FXView-Live
|0.00 × 8
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
AFCLive-Server
|0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 330
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
Axiory-Live
|0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
FPMarkets-Live
|0.05 × 320
ICMarketsSC-MT5
|0.05 × 822
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 647
FusionMarkets-Live
|0.06 × 252
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
OctaFX-Real2
|0.10 × 226
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
3%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
7
99%
132
73%
97%
3.09
2.02
USD
USD
1%
1:500