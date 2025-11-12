- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
40
Transacciones Rentables:
31 (77.50%)
Transacciones Irrentables:
9 (22.50%)
Mejor transacción:
172.10 USD
Peor transacción:
-158.36 USD
Beneficio Bruto:
691.58 USD (50 094 pips)
Pérdidas Brutas:
-459.53 USD (44 785 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (43.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
414.56 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.13
Actividad comercial:
62.41%
Carga máxima del depósito:
11.76%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.98
Transacciones Largas:
31 (77.50%)
Transacciones Cortas:
9 (22.50%)
Factor de Beneficio:
1.50
Beneficio Esperado:
5.80 USD
Beneficio medio:
22.31 USD
Pérdidas medias:
-51.06 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-93.62 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-158.36 USD (1)
Crecimiento al mes:
19.69%
Trading algorítmico:
82%
Reducción de balance:
Absoluto:
181.81 USD
Máxima:
235.82 USD (175.97%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
10.82% (8.65 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|XAUEUR
|1
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|273
|XAUEUR
|-42
|EURUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|8.7K
|XAUEUR
|-3.5K
|EURUSD
|105
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +172.10 USD
Peor transacción: -158 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +43.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -93.62 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SwitchMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
PUPrime-Live
|5.98 × 61
|
RoboForex-Pro
|13.74 × 70
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
200 USD al mes
0%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
9
82%
40
77%
62%
1.50
5.80
USD
USD
11%
1:500